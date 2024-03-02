https://ria.ru/20240302/festival-1930739740.html

Девушки из Казахстана поделились впечатлениями от ВФМ

Девушки из Казахстана поделились впечатлениями от ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Девушки из Казахстана поделились впечатлениями от ВФМ

Девушки, прибывшие на Всемирный фестиваль молодежи из Казахстана, рассказали РИА Новости, что добирались до "Сириуса" больше двух дней, но оно того стоило: им... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:16

2024-03-02T19:16

2024-03-02T19:35

казахстан

черное море

россия

владимир путин

олимпийские игры

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Девушки, прибывшие на Всемирный фестиваль молодежи из Казахстана, рассказали РИА Новости, что добирались до "Сириуса" больше двух дней, но оно того стоило: им запомнилось гостеприимство россиян, живописные пейзажи российского юга и сам город, добавили, что посоветуют приехать на фестиваль казахстанцам, а также с удовольствием посетят его снова. "Впечатления очень хорошие, нам здесь очень нравится: красивый город: пейзажи, горы. Сам фестиваль, организация просто на высшем уровне, впечатления сильные", — сказали они.Одна из девушек спросила, что еще можно добавить? "Горы, горы очень красивые!" — ответила ей другая. Девушки из Казахстана отметили гостеприимство и приветливость россиян. "Очень много знакомств, каждый второй подходит знакомиться, фотографироваться. Все улыбчивые. Это большой плюс, это мило!" — сказала одна из них.В беседе с агентством девушки рассказали, что за первый день успели прокатиться на велосипедах по набережной Черного моря. "Было очень красиво. Мы даже забыли, что устали!" — последовал комментарий.Устали они, по их словам, и пока добирались до "Сириуса". "Мы два дня ехали в саму столицу, потом девять часов полета, нам было сложно. А так, очень было весело", — рассказала девушка.На вопрос, стоил ли фестиваль таких сложностей с транспортом, девушки хором ответили положительно. "Да, стоило! Очень даже стоило", — сказали они, добавив, что порекомендовали бы другим казахстанцам приехать в "Сириус"."Сами бы хотели тоже приехать!" — сказала одна из девушек.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930737334.html

https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930725671.html

казахстан

черное море

россия

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казахстан, черное море, россия, владимир путин, олимпийские игры, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024