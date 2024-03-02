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На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований

На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований - РИА Новости, 02.03.2024

На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований

Эксперты обсудили развитие такого направления как "Мегасайенс" и интерес молодежи к подобным проектам в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), сообщают... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:19

2024-03-02T18:19

2024-03-02T18:43

общество

россия

владимир путин

владимир шевченко

курчатовский институт

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

российская академия наук

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие такого направления как "Мегасайенс" и интерес молодежи к подобным проектам в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), сообщают организаторы. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, слова которого приводятся в материале, развитие подобных проектов важно для государства с точки зрения обеспечения национальной безопасности, потому что это та инфраструктура, которая позволяет вырабатывать новые знания. "Если раньше мы преимущественно участвовали в международных проектах, то сегодня мы можем начать создавать такую инфраструктуру у нас. Мы ожидаем, что в ближайшие пять-семь лет в России будет самая лучшая инфраструктура класса "Мегасайенс" в мире. Здесь сошлись два важных фактора: доверие нашего Президента Владимира Путина, и активность руководителя Курчатовского института Михаила Валентиновича Ковальчука", – сказал Секиринский, его цитирует пресс-служба. Кроме того, по его словам, это важно для пространственного развития страны и подготовки кадров. По словам руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований и председателя Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никиты Марченкова направление "Мегасайенс", которое создает крупные объекты исследовательской инфраструктуры, сегодня активно развивается в России. По его словам, сегодня молодежь стремится стать частью подобных крупных мегапроектов, понимая, что они ведут "к переднему краю науки". "Мегасайенс" требует и новых научных кадров, новых подходов в подготовке и обучению будущих ученых – уверен вице-президент РАН Степан Калмыков. "Сегодня границы между такими традиционными науками, как химия, физика, биология, математика, стираются. Все прорывные результаты, которые уже сейчас внедряются и будут внедряться в жизнь – междисциплинарные. А значит, это требует несколько иных подходов в подготовке кадров. Химики должны знать биологию, биологи – химию и так далее. Потом все эти науки, химия и биология становятся точными, конечно, роль математики и ее влияние на другие науки в любом случае увеличивается. Мы прекрасно понимаем, что когда нынешние выпустятся через пять-шесть лет, многое может измениться. Поэтому в образовании должна быть основа, базис, а дальше – то, что называется soft skills или дополнительные компетенции, которые могут быстро меняться. Современные ученые должны быть готовы в течение жизни доучиваться, и это абсолютно нормально", – сказал Калмыков. В свою очередь, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов заявил, что создание проектов "Мегасайенс" нацелено на развитие регионов и деятельности университетов. "Все установки создаются с точки зрения решения задач, которые специфичны для региона. Очень важно, что мы создаем их рядом с университетами. То есть университет ее может использовать как домашнюю установку для развития образования, научной среды", – подчеркнул Благов. К тому же, уверен вице-президент НИЦ "Курчатовский институт", подобные проекты всегда развивают и международное сотрудничество, привлекают зарубежных специалистов. Дискуссия "Мегасайенс как основа прорывных научных исследований" прошла в день, который в программе Фестиваля обозначен как день "Ответственности за судьбы мира" – по замыслу организаторов ежедневно на ВФМ сформулирована главная тема, которая объединяет программу. По словам ректора МИФИ Владимира Шевченко развитие направление "Мегасайенс" полностью соответствует заявленному смыслу дня. "Я думаю, что корреляция стопроцентная, потому что из тех больших вызовов, которые сейчас стоят перед человечеством, проблема перехода к новым источникам энергии и более рачительного использования имеющихся – ключевая. Это глобальный вопрос, касающийся доступа людей к самым базовым атрибутам цивилизации. И эти проблемы не могут быть решены только силами политиков и дипломатов, в своей основе они имеют научно-техническое содержание. И те большие проекты, которые здесь обсуждались, направлены в том числе на решение этих глобальных проблем. Здесь важно и международное сотрудничество, когда люди из разных стран, из разных научных школ собираются вместе для того, чтобы решить общие проблемы, стоящие перед всем человечеством. Опыт показывает, что только так эти большие вопросы и решаются", – подчеркнул ректор МИФИ. Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

https://ria.ru/20240302/festival-1930707649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, владимир шевченко, курчатовский институт, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", российская академия наук, всемирный фестиваль молодежи — 2024