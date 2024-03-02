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На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований - РИА Новости, 02.03.2024
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18:19 02.03.2024 (обновлено: 18:43 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/festival-1930730857.html
На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований
На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований - РИА Новости, 02.03.2024
На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований
Эксперты обсудили развитие такого направления как "Мегасайенс" и интерес молодежи к подобным проектам в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), сообщают... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:19
2024-03-02T18:43
общество
россия
владимир путин
владимир шевченко
курчатовский институт
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
российская академия наук
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930597161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baba6ac1898cd461d3790b85c786b1be.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие такого направления как "Мегасайенс" и интерес молодежи к подобным проектам в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), сообщают организаторы. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, слова которого приводятся в материале, развитие подобных проектов важно для государства с точки зрения обеспечения национальной безопасности, потому что это та инфраструктура, которая позволяет вырабатывать новые знания. "Если раньше мы преимущественно участвовали в международных проектах, то сегодня мы можем начать создавать такую инфраструктуру у нас. Мы ожидаем, что в ближайшие пять-семь лет в России будет самая лучшая инфраструктура класса "Мегасайенс" в мире. Здесь сошлись два важных фактора: доверие нашего Президента Владимира Путина, и активность руководителя Курчатовского института Михаила Валентиновича Ковальчука", – сказал Секиринский, его цитирует пресс-служба. Кроме того, по его словам, это важно для пространственного развития страны и подготовки кадров. По словам руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований и председателя Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никиты Марченкова направление "Мегасайенс", которое создает крупные объекты исследовательской инфраструктуры, сегодня активно развивается в России. По его словам, сегодня молодежь стремится стать частью подобных крупных мегапроектов, понимая, что они ведут "к переднему краю науки". "Мегасайенс" требует и новых научных кадров, новых подходов в подготовке и обучению будущих ученых – уверен вице-президент РАН Степан Калмыков. "Сегодня границы между такими традиционными науками, как химия, физика, биология, математика, стираются. Все прорывные результаты, которые уже сейчас внедряются и будут внедряться в жизнь – междисциплинарные. А значит, это требует несколько иных подходов в подготовке кадров. Химики должны знать биологию, биологи – химию и так далее. Потом все эти науки, химия и биология становятся точными, конечно, роль математики и ее влияние на другие науки в любом случае увеличивается. Мы прекрасно понимаем, что когда нынешние выпустятся через пять-шесть лет, многое может измениться. Поэтому в образовании должна быть основа, базис, а дальше – то, что называется soft skills или дополнительные компетенции, которые могут быстро меняться. Современные ученые должны быть готовы в течение жизни доучиваться, и это абсолютно нормально", – сказал Калмыков. В свою очередь, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов заявил, что создание проектов "Мегасайенс" нацелено на развитие регионов и деятельности университетов. "Все установки создаются с точки зрения решения задач, которые специфичны для региона. Очень важно, что мы создаем их рядом с университетами. То есть университет ее может использовать как домашнюю установку для развития образования, научной среды", – подчеркнул Благов. К тому же, уверен вице-президент НИЦ "Курчатовский институт", подобные проекты всегда развивают и международное сотрудничество, привлекают зарубежных специалистов. Дискуссия "Мегасайенс как основа прорывных научных исследований" прошла в день, который в программе Фестиваля обозначен как день "Ответственности за судьбы мира" – по замыслу организаторов ежедневно на ВФМ сформулирована главная тема, которая объединяет программу. По словам ректора МИФИ Владимира Шевченко развитие направление "Мегасайенс" полностью соответствует заявленному смыслу дня. "Я думаю, что корреляция стопроцентная, потому что из тех больших вызовов, которые сейчас стоят перед человечеством, проблема перехода к новым источникам энергии и более рачительного использования имеющихся – ключевая. Это глобальный вопрос, касающийся доступа людей к самым базовым атрибутам цивилизации. И эти проблемы не могут быть решены только силами политиков и дипломатов, в своей основе они имеют научно-техническое содержание. И те большие проекты, которые здесь обсуждались, направлены в том числе на решение этих глобальных проблем. Здесь важно и международное сотрудничество, когда люди из разных стран, из разных научных школ собираются вместе для того, чтобы решить общие проблемы, стоящие перед всем человечеством. Опыт показывает, что только так эти большие вопросы и решаются", – подчеркнул ректор МИФИ. Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.
https://ria.ru/20240302/festival-1930707649.html
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Кириенко: представители российских регионов учат иностранные делегации петь гимн и "Калинку"
Кириенко рассказал, что представители российских регионов на Всемирном фестивале молодежи взяли культурное шефство над иностранными делегациями, учат их петь российский гимн, "Калинку". А представители ДНР учили делегацию из Канады правильно произносить фразу «Донбасс порожняк не гонит».
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общество, россия, владимир путин, владимир шевченко, курчатовский институт, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", российская академия наук, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Шевченко, Курчатовский институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Российская академия наук, Всемирный фестиваль молодежи — 2024

На ВФМ обсудили мегасайенс как основу прорывных научных исследований

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эксперты обсудили развитие такого направления как "Мегасайенс" и интерес молодежи к подобным проектам в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), сообщают организаторы.
По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, слова которого приводятся в материале, развитие подобных проектов важно для государства с точки зрения обеспечения национальной безопасности, потому что это та инфраструктура, которая позволяет вырабатывать новые знания.
"Если раньше мы преимущественно участвовали в международных проектах, то сегодня мы можем начать создавать такую инфраструктуру у нас. Мы ожидаем, что в ближайшие пять-семь лет в России будет самая лучшая инфраструктура класса "Мегасайенс" в мире. Здесь сошлись два важных фактора: доверие нашего Президента Владимира Путина, и активность руководителя Курчатовского института Михаила Валентиновича Ковальчука", – сказал Секиринский, его цитирует пресс-служба.
Кроме того, по его словам, это важно для пространственного развития страны и подготовки кадров.
По словам руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований и председателя Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никиты Марченкова направление "Мегасайенс", которое создает крупные объекты исследовательской инфраструктуры, сегодня активно развивается в России.
По его словам, сегодня молодежь стремится стать частью подобных крупных мегапроектов, понимая, что они ведут "к переднему краю науки". "Мегасайенс" требует и новых научных кадров, новых подходов в подготовке и обучению будущих ученых – уверен вице-президент РАН Степан Калмыков.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Сегодня границы между такими традиционными науками, как химия, физика, биология, математика, стираются. Все прорывные результаты, которые уже сейчас внедряются и будут внедряться в жизнь – междисциплинарные. А значит, это требует несколько иных подходов в подготовке кадров. Химики должны знать биологию, биологи – химию и так далее. Потом все эти науки, химия и биология становятся точными, конечно, роль математики и ее влияние на другие науки в любом случае увеличивается. Мы прекрасно понимаем, что когда нынешние выпустятся через пять-шесть лет, многое может измениться. Поэтому в образовании должна быть основа, базис, а дальше – то, что называется soft skills или дополнительные компетенции, которые могут быстро меняться. Современные ученые должны быть готовы в течение жизни доучиваться, и это абсолютно нормально", – сказал Калмыков.
В свою очередь, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов заявил, что создание проектов "Мегасайенс" нацелено на развитие регионов и деятельности университетов.
"Все установки создаются с точки зрения решения задач, которые специфичны для региона. Очень важно, что мы создаем их рядом с университетами. То есть университет ее может использовать как домашнюю установку для развития образования, научной среды", – подчеркнул Благов.
К тому же, уверен вице-президент НИЦ "Курчатовский институт", подобные проекты всегда развивают и международное сотрудничество, привлекают зарубежных специалистов.
Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
ВФМ подтвердил, что никакая блокада России невозможна, заявил Кириенко
Вчера, 15:54
Дискуссия "Мегасайенс как основа прорывных научных исследований" прошла в день, который в программе Фестиваля обозначен как день "Ответственности за судьбы мира" – по замыслу организаторов ежедневно на ВФМ сформулирована главная тема, которая объединяет программу. По словам ректора МИФИ Владимира Шевченко развитие направление "Мегасайенс" полностью соответствует заявленному смыслу дня.
"Я думаю, что корреляция стопроцентная, потому что из тех больших вызовов, которые сейчас стоят перед человечеством, проблема перехода к новым источникам энергии и более рачительного использования имеющихся – ключевая. Это глобальный вопрос, касающийся доступа людей к самым базовым атрибутам цивилизации. И эти проблемы не могут быть решены только силами политиков и дипломатов, в своей основе они имеют научно-техническое содержание. И те большие проекты, которые здесь обсуждались, направлены в том числе на решение этих глобальных проблем. Здесь важно и международное сотрудничество, когда люди из разных стран, из разных научных школ собираются вместе для того, чтобы решить общие проблемы, стоящие перед всем человечеством. Опыт показывает, что только так эти большие вопросы и решаются", – подчеркнул ректор МИФИ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.
Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВладимир ШевченкоКурчатовский институтНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Российская академия наукВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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