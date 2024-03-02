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Кириенко рассказал о шефстве российских делегаций над иностранными на ВФМ

Кириенко рассказал о шефстве российских делегаций над иностранными на ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Кириенко рассказал о шефстве российских делегаций над иностранными на ВФМ

Российские делегации на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе взяли культурное шефство над иностранными, в том числе учат гостей петь российский гимн и... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:09

2024-03-02T17:09

2024-03-02T18:17

россия

донецкая народная республика

канада

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Российские делегации на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе взяли культурное шефство над иностранными, в том числе учат гостей петь российский гимн и "Калинку", а представители ДНР даже научили одну из делегаций правильно произносить слоган "Донбасс порожняк не гонит", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас в этом году... российские делегации взяли культурное шефство над какой-то из иностранных или несколькими иностранными делегациями. Мы уже видели, как представителей других государств учат петь российский гимн, калинку. Я застал очень интересную картину, когда представители Донецкой Народной Республики, по-моему, делегацию Канады учили правильно произносить слоган "Донбасс порожняк не гонит", - сказал Кириенко журналистам перед началом церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что у гостей фестиваля есть возможность познакомиться не только с молодежью, но и с историей России, кухней, современными технологиями, а также с образовательными центрами и молодежными программами. На площадке Фестиваля 9 тысяч экспертов, 1,5 тысячи лекторов и спикеров, уточнил Кириенко. Самая невероятная конкуренция была среди экскурсоводов - 300 человек на место из всех 89 регионов России, добавил он. "Многие приехавшие гости говорили о том, что, когда они уезжали сюда, их пугали, что здесь ждет негостеприимный прием, кого-то пугали, что по приезде они сразу попадают в тюрьму. Тем интереснее видеть сейчас горящие глаза ребят, их радостные улыбки и восторженные рассказы о том, с каким гостеприимством встретили россияне", - подчеркнул Кириенко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

донецкая народная республика

канада

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кириенко: представители российских регионов учат иностранные делегации петь гимн и "Калинку" Кириенко рассказал, что представители российских регионов на Всемирном фестивале молодежи взяли культурное шефство над иностранными делегациями, учат их петь российский гимн, "Калинку". А представители ДНР учили делегацию из Канады правильно произносить фразу «Донбасс порожняк не гонит». 2024-03-02T17:09 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, канада, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024