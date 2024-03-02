https://ria.ru/20240302/festival-1930707649.html

ВФМ подтвердил, что никакая блокада России невозможна, заявил Кириенко

ВФМ подтвердил, что никакая блокада России невозможна, заявил Кириенко - РИА Новости, 02.03.2024

ВФМ подтвердил, что никакая блокада России невозможна, заявил Кириенко

Всемирный фестиваль молодежи показал, что никакая блокада России невозможна, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:54

2024-03-02T15:54

2024-03-02T16:41

россия

сергей кириенко

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи показал, что никакая блокада России невозможна, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко перед началом церемонии открытия мероприятия."Это показывает, что никакая блокада России невозможна, а с каждым днем этого фестиваля у России, в мире все большее количество очень талантливых, ярких людей, от которых на самом деле через короткий промежуток времени будет зависеть политика их страны", — сказал он.Кириенко подчеркнул, что любые попытки ограничить или бойкотировать Россию с треском провалились. Так, в Организацию Объединенных Наций входят 193 страны, а на площадке фестиваля молодежи представители 190 стран — практически весь мир, пояснил он.Замглавы администрации президента также отметил, что многие иностранцы приехали, несмотря на попытки им помешать.Он добавил, что в мероприятии участвуют десять тысяч представителей других стран, которые боролись за право приехать — всего было подано 320 тысяч заявок. Кириенко напомнил, что когда в 2017 году проходил такой фестиваль, заявок было 50 тысяч. "Вот вам результат санкций", — подчеркнул замглавы администрации президента.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Участникам мероприятия обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930710590.html

https://ria.ru/20240302/vystavka-1930690492.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей кириенко, всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)