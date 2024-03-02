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Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом - РИА Новости, 02.03.2024
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом
Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:32
2024-03-02T21:32
2024-03-02T21:35
специальная военная операция на украине
финский залив
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны России."Второго марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html
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финский залив, россия, ленинградская область
Специальная военная операция на Украине, Финский залив, Россия, Ленинградская область
Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Финским заливом