https://ria.ru/20240302/bpla-1930761837.html

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом - РИА Новости, 02.03.2024

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Финским заливом

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:32

2024-03-02T21:32

2024-03-02T21:35

специальная военная операция на украине

финский залив

россия

ленинградская область

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны России."Второго марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html

финский залив

россия

ленинградская область

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финский залив, россия, ленинградская область