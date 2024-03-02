https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930716652.html

Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью

Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.03.2024

Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:48

2024-03-02T16:48

2024-03-02T16:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Второго марта около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия