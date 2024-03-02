https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930716652.html
Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью
Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.03.2024
Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:48
2024-03-02T16:48
2024-03-02T16:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Второго марта около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: дежурные средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской области