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Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:45
2024-03-02T12:45
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости. Он направился к пострадавшему дому, где сейчас работают сотрудники силовых ведомств, полиции и МЧС. Территория вокруг нескольких домов оцеплена. Ранее Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, александр беглов, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Падение беспилотника в Петербурге
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге
Губернатор Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге