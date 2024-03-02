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Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
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12:45 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/beglov-1930676129.html
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:45
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости. Он направился к пострадавшему дому, где сейчас работают сотрудники силовых ведомств, полиции и МЧС. Территория вокруг нескольких домов оцеплена. Ранее Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Падение беспилотника в Петербурге
Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге

Губернатор Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости.
Он направился к пострадавшему дому, где сейчас работают сотрудники силовых ведомств, полиции и МЧС. Территория вокруг нескольких домов оцеплена.
Ранее Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БегловПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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