https://ria.ru/20240302/beglov-1930676129.html

Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге

Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024

Беглов приехал на место ЧП в жилом доме в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:45

2024-03-02T12:45

2024-03-02T14:24

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

падение беспилотника в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, передаёт корреспондент РИА Новости. Он направился к пострадавшему дому, где сейчас работают сотрудники силовых ведомств, полиции и МЧС. Территория вокруг нескольких домов оцеплена. Ранее Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, александр беглов, падение беспилотника в петербурге