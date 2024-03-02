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Лавров оценил политику Армении в отношении России - РИА Новости, 02.03.2024
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15:16 02.03.2024 (обновлено: 15:22 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
Лавров оценил политику Армении в отношении России
Лавров оценил политику Армении в отношении России - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров оценил политику Армении в отношении России
Москве жаль, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с РФ и обвинений Москвы из-за Карабаха, это не по-союзнически, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:16
2024-03-02T15:22
россия
армения
москва
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
нагорный карабах
никол пашинян
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Москве жаль, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с РФ и обвинений Москвы из-за Карабаха, это не по-союзнически, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом - это не по-союзнически, конечно", - заявил Лавров на своем брифинге.Он напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе, причем война могла остановиться раньше."Когда азербайджанцы еще не взяли Шушу - но тогда Никол Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал "нет, мы будем воевать до конца. Ну, пожалуйста". Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха", - напомнил Лавров.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
россия
армения
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россия, армения, москва, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нагорный карабах, никол пашинян, владимир путин
Россия, Армения, Москва, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Владимир Путин
Лавров оценил политику Армении в отношении России

Лавров: к сожалению, Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Москвой

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Москве жаль, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с РФ и обвинений Москвы из-за Карабаха, это не по-союзнически, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом - это не по-союзнически, конечно", - заявил Лавров на своем брифинге.
Он напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе, причем война могла остановиться раньше.
"Когда азербайджанцы еще не взяли Шушу - но тогда Никол Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал "нет, мы будем воевать до конца. Ну, пожалуйста". Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха", - напомнил Лавров.
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян
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РоссияАрменияМоскваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреНагорный КарабахНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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