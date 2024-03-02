https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
Лавров оценил политику Армении в отношении России
Лавров оценил политику Армении в отношении России - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров оценил политику Армении в отношении России
Москве жаль, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с РФ и обвинений Москвы из-за Карабаха, это не по-союзнически, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:16
2024-03-02T15:16
2024-03-02T15:22
россия
армения
москва
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
нагорный карабах
никол пашинян
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Москве жаль, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с РФ и обвинений Москвы из-за Карабаха, это не по-союзнически, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом - это не по-союзнически, конечно", - заявил Лавров на своем брифинге.Он напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе, причем война могла остановиться раньше."Когда азербайджанцы еще не взяли Шушу - но тогда Никол Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал "нет, мы будем воевать до конца. Ну, пожалуйста". Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха", - напомнил Лавров.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров оценил политику Армении в отношении России
Лавров: к сожалению, Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Москвой