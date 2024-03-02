https://ria.ru/20240302/aeroport-1930751329.html

В аэропорту Пулково сняли ограничения

В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 02.03.2024

В аэропорту Пулково сняли ограничения

Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:23

2024-03-02T20:23

2024-03-02T20:31

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко."В 20:03 мск ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было", — написал он в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщал, что в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19:32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20240127/blokada-1923858232.html

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург