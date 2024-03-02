Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 02.03.2024 (обновлено: 20:31 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/aeroport-1930751329.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 02.03.2024
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:23
2024-03-02T20:31
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.&quot;В 20:03 мск ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщал, что в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19:32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20240127/blokada-1923858232.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково сняли ограничения

Росавиация: ограничения на работу аэропорта Пулково сняты

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«

"В 20:03 мск ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Кореняко сообщал, что в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19:32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Фотовыставка в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда в Пулково - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда
27 января, 15:27
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала