https://ria.ru/20240302/aeroport-1930751329.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 02.03.2024
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:23
2024-03-02T20:23
2024-03-02T20:31
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко."В 20:03 мск ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов в период действия временных ограничений не было", — написал он в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщал, что в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения с 19:32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20240127/blokada-1923858232.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Росавиация: ограничения на работу аэропорта Пулково сняты