https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html

Балицкий заявил, что ничего не ждет от визита Гросси в Запорожскую область

Балицкий заявил, что ничего не ждет от визита Гросси в Запорожскую область - РИА Новости, 01.03.2024

Балицкий заявил, что ничего не ждет от визита Гросси в Запорожскую область

Власти Запорожской области ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, европейские учреждения не видят обстрелов Запорожской АЭС,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:05

2024-03-01T07:05

2024-03-01T07:05

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украина

рафаэль гросси

евгений балицкий

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти Запорожской области ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, европейские учреждения не видят обстрелов Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. МАГАТЭ ранее подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует приехать с визитом в Россию в начале марта. "Что касается Гросси, мы ничего не ждём от его поездок, от его приездов, потому что все это болтовня европейских учреждений, которые сегодня уже неоднократно приезжали. Не видят очевидного, что Украина обстреливает ядерный объект и его периферию. Поэтому от его приездов мы ничего уже давно не ждем. Сопровождение даем, охрану даем, график весь организовываем", - рассказал Балицкий. Он добавил, что "абсолютно пустые представители европейских структур работают в интересах тех, кто им платит деньги. "А главным заказчиком у них является сегодня Запад…" - пояснил он.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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россия, украина, рафаэль гросси, евгений балицкий, в мире