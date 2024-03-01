https://ria.ru/20240301/vzryv-1930611925.html

Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 01.03.2024

Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) и за ним последовала... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:54

2024-03-01T22:54

2024-03-01T22:54

в мире

энергодар

россия

днепр (город)

сергей шойгу

магатэ

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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) и за ним последовала стрельба близ объекта или на нем, сообщило МАГАТЭ. "Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовала стрельба из стрелкового оружия вблизи площадки или на ней. Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв не было", - говорится в сообщении. По данным МАГАТЭ, представителям агентства никаких других подробностей об этом инциденте сразу же получить не удалось. "Эксперты МАГАТЭ запросили доступ в этот район, но им ответили, что нет никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть, и что этот район находится вне контроля станции", - добавили в агентстве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240301/zaes-1930599482.html

https://ria.ru/20240119/miny-1922445658.html

энергодар

россия

днепр (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, магатэ