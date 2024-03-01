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Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 01.03.2024
Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) и за ним последовала... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:54
2024-03-01T22:54
2024-03-01T22:54
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) и за ним последовала стрельба близ объекта или на нем, сообщило МАГАТЭ. "Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовала стрельба из стрелкового оружия вблизи площадки или на ней. Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв не было", - говорится в сообщении. По данным МАГАТЭ, представителям агентства никаких других подробностей об этом инциденте сразу же получить не удалось. "Эксперты МАГАТЭ запросили доступ в этот район, но им ответили, что нет никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть, и что этот район находится вне контроля станции", - добавили в агентстве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240301/zaes-1930599482.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, магатэ
В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ заявили, что якобы слышали 28 февраля взрыв недалеко от ЗАЭС
ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) и за ним последовала стрельба близ объекта или на нем, сообщило МАГАТЭ.
"Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовала стрельба из стрелкового оружия вблизи площадки или на ней. Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв не было", - говорится в сообщении.
На ЗАЭС уже десять дней нет резервного питания, заявили в МАГАТЭ
По данным МАГАТЭ, представителям агентства никаких других подробностей об этом инциденте сразу же получить не удалось. "Эксперты МАГАТЭ запросили доступ в этот район, но им ответили, что нет никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть, и что этот район находится вне контроля станции", - добавили в агентстве.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Украина
продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев
совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ
. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
МАГАТЭ нашло новые мины в районе Запорожской АЭС