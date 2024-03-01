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На Украине присутствуют кадровые офицеры стран Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 01.03.2024 (обновлено: 17:23 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930536533.html
На Украине присутствуют кадровые офицеры стран Запада, заявил Лавров
На Украине присутствуют кадровые офицеры стран Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
На Украине присутствуют кадровые офицеры стран Запада, заявил Лавров
На Украине присутствуют не только иностранные наемники, есть кадровые офицеры других стран, среди них британцы и французы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:37
2024-03-01T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
нато
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. На Украине присутствуют не только иностранные наемники, есть кадровые офицеры других стран, среди них британцы и французы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы до госпереворота (на Украине - ред.) сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наемников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника заявила о присутствии западного спецназа на Украине.Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине присутствуют кадровые офицеры стран Запада, заявил Лавров

Лавров: на Украине есть не только наемники, но и кадровые офицеры стран Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. На Украине присутствуют не только иностранные наемники, есть кадровые офицеры других стран, среди них британцы и французы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы до госпереворота (на Украине - ред.) сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наемников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника заявила о присутствии западного спецназа на Украине.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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