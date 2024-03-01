https://ria.ru/20240301/ukraina-1930439683.html

НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда

НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда - РИА Новости, 01.03.2024

НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда

Украина однажды станет частью НАТО и ЕС, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais, при этом отметил, что пока не может сказать,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:00

2024-03-01T12:00

2024-03-01T12:04

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина однажды станет частью НАТО и ЕС, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais, при этом отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет. "Мы пока не можем сказать когда, но однажды ... Украина станет частью НАТО и ЕС", — заявил Джоанэ.По его словам, украинский конфликт, "вероятно, будет продолжаться какое-то время". "Так что НАТО будет продолжать следить за тем, чтобы мы поддерживали Украину и избегали эскалации с Россией", - добавил он. Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато