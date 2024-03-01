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НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 01.03.2024 (обновлено: 12:04 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930439683.html
НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда
НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда - РИА Новости, 01.03.2024
НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда
Украина однажды станет частью НАТО и ЕС, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais, при этом отметил, что пока не может сказать,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:00
2024-03-01T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина однажды станет частью НАТО и ЕС, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais, при этом отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет. &quot;Мы пока не можем сказать когда, но однажды ... Украина станет частью НАТО и ЕС&quot;, — заявил Джоанэ.По его словам, украинский конфликт, "вероятно, будет продолжаться какое-то время". "Так что НАТО будет продолжать следить за тем, чтобы мы поддерживали Украину и избегали эскалации с Россией", - добавил он. Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО
НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда

Замгенсека заявил, что Украина вступит в НАТО, но пока нет конкретных сроков

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина однажды станет частью НАТО и ЕС, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais, при этом отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет.
«

"Мы пока не можем сказать когда, но однажды ... Украина станет частью НАТО и ЕС", — заявил Джоанэ.

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По его словам, украинский конфликт, "вероятно, будет продолжаться какое-то время". "Так что НАТО будет продолжать следить за тем, чтобы мы поддерживали Украину и избегали эскалации с Россией", - добавил он.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.
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В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТО
 
 
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