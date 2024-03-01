НАТО заявила, что Украина вступит в альянс, но неизвестно когда
Замгенсека заявил, что Украина вступит в НАТО, но пока нет конкретных сроков
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина однажды станет частью НАТО и ЕС, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais, при этом отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет.
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"Мы пока не можем сказать когда, но однажды ... Украина станет частью НАТО и ЕС", — заявил Джоанэ.
По его словам, украинский конфликт, "вероятно, будет продолжаться какое-то время". "Так что НАТО будет продолжать следить за тем, чтобы мы поддерживали Украину и избегали эскалации с Россией", - добавил он.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.