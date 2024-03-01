https://ria.ru/20240301/udary-1930427396.html

Миру надо знать об обсуждении в ФРГ ударов по Крымскому мосту, заявил Цеков

Миру надо знать об обсуждении в ФРГ ударов по Крымскому мосту, заявил Цеков - РИА Новости, 01.03.2024

Миру надо знать об обсуждении в ФРГ ударов по Крымскому мосту, заявил Цеков

Мировая общественность должна знать о том, что декларируют и как на самом деле ведут себя европейские политики и военные, заявил РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:33

2024-03-01T11:33

2024-03-01T14:29

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мировая общественность должна знать о том, что декларируют и как на самом деле ведут себя европейские политики и военные, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя данные об обсуждении военными ФРГ ударов по Крымскому мосту. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Она добавила, что запись оказалась у нее "как раз в тот день, когда (канцлер ФРГ Олаф – ред.) Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте". Симоньян обратилась с официальным журналистским запросом по данной ситуации к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к Шольцу."Нужно опубликовывать такие записи, они должны становиться известными не только нашим специалистам, но и международной общественности. Чтобы все понимали, что происходит в Европе, как ведут себя политики и военные", - считает Цеков. Он назвал "близоруким" мышление западных стран, говорящих о возможных ударах по Крымскому мосту. "Они думают, ударят по мосту и Крым чуть ли не умрет?" - выразил недоумение законодатель, напомнив, что Крымский мост появился спустя несколько лет после воссоединения полуострова с Россией, а кроме того, есть и сухопутный путь в Крым. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Вскоре после его заявлений Шольц заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html

https://ria.ru/20240226/krym-1929463627.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, европа, сергей цеков, маргарита симоньян, владимир путин, нато, евросоюз, разговор немецких военных об атаке на крымский мост