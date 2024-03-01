https://ria.ru/20240301/smi-1930472764.html

Матвиенко возмутилась притеснением российских СМИ в Молдавии

Матвиенко возмутилась притеснением российских СМИ в Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024

Матвиенко возмутилась притеснением российских СМИ в Молдавии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем фактом, что власти Молдавии стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но при этом запрещают... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:39

2024-03-01T13:39

2024-03-01T13:39

медиа - общество

молдавия

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем фактом, что власти Молдавии стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но при этом запрещают работу российских СМИ. "Если стремятся в Европу, кичатся европейскими ценностями, то почему русскоязычные СМИ не могут работать на территории Молдавии? Нравится позиция, не нравится, но мы же говорим о свободе прессы, возможности граждан самим выбирать источник информации для них", - сказала Матвиенко на встрече с главой гагаузской автономии Евгенией Гуцул. Она указала на тот факт, что молдавские власти притесняют еще и русский язык. "20% жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80% - говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?", - добавила председатель Совфеда. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-01T13:39 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, молдавия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф