https://ria.ru/20240301/samolet-1930380363.html
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на "Ростех". РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:49
2024-03-01T02:49
2024-03-01T02:49
экономика
россия
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
объединенная двигателестроительная корпорация
sj-100
мс-21
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на "Ростех"."Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе "Ростеха" и Объединенной авиастроительной корпорации", — пишет газета.Перенос даты начала поставок был необходим из-за дополнительных работ, однако, как отметили в "Ростехе", такой срок предусматривался с самого начала.В ОАК добавили, что решение было принято из-за объективных причин, связанных с необходимостью разрабатывать новые системы, "воссоздавать с нуля компетенции", а также проводить испытания в условиях недостатка времени.В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации уточнили, что для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации также возникла необходимость в доработке двигателя ПД-8.В "Ростехе" отметили, что госкорпорация в 2026 году планирует передать компаниям 30 самолетов SJ-100. Ранее Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки самолетов МС-21 также могут начаться не в 2025, а в 2026 году.
https://ria.ru/20240229/ms-21-1930272920.html
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экономика, россия, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, sj-100, мс-21
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация, SJ-100, МС-21
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
"Известия": поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2026 году