https://ria.ru/20240301/ryzhkov-1930473891.html
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову - РИА Новости, 01.03.2024
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову
Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:42
2024-03-01T13:42
2024-03-01T13:42
россия
николай рыжков
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы знаете, что президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Рыжкова. Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Рыжков будет похоронен 1 марта на Троекуровском кладбище, с утра проходит отпевание в Храме Христа Спасителя, сообщал ранее РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай рыжков, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Николай Рыжков, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову
Песков: Путин всегда отдавал должное роли Рыжкова в новейшей истории России