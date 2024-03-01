https://ria.ru/20240301/ryzhkov-1930473891.html

Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову

Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову - РИА Новости, 01.03.2024

Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову

Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:42

2024-03-01T13:42

2024-03-01T13:42

россия

николай рыжков

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы знаете, что президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Рыжкова. Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Рыжков будет похоронен 1 марта на Троекуровском кладбище, с утра проходит отпевание в Храме Христа Спасителя, сообщал ранее РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929925841.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, николай рыжков, дмитрий песков, владимир путин, политика