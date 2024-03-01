Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ryzhkov-1930473891.html
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову - РИА Новости, 01.03.2024
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову
Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:42
2024-03-01T13:42
россия
николай рыжков
дмитрий песков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900071614_0:178:2861:1787_1920x0_80_0_0_d88df776d32da975e7ff54505ce56cdf.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы знаете, что президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Рыжкова. Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Рыжков будет похоронен 1 марта на Троекуровском кладбище, с утра проходит отпевание в Храме Христа Спасителя, сообщал ранее РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
https://ria.ru/20240228/ryzhkov-1929925841.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900071614_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_81ea288bfe2687b5453caca27a4df259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай рыжков, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Николай Рыжков, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал, как Путин относился к Николаю Рыжкову

Песков: Путин всегда отдавал должное роли Рыжкова в новейшей истории России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНиколай Рыжков
Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Николай Рыжков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился к экс-премьеру СССР Николаю Рыжкову и всегда отдавал должное его роли в новейшей истории России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рыжков скончался на 95-м году жизни. О кончине бывшего сенатора сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вы знаете, что президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Рыжкова. Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Рыжков будет похоронен 1 марта на Троекуровском кладбище, с утра проходит отпевание в Храме Христа Спасителя, сообщал ранее РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Член Совета Федерации Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Биография Николая Рыжкова
28 февраля, 10:44
 
РоссияНиколай РыжковДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала