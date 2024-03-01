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"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
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15:20 01.03.2024 (обновлено: 16:36 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине
Российская армия обладает всеми возможностями для прорыва фронта на Украине, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ, заявил полковник австрийских... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:20
2024-03-01T16:36
россия
украина
донецкая народная республика
маркус райснер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская армия обладает всеми возможностями для прорыва фронта на Украине, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF."Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. &lt;…&gt; Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу", — отметил он.Райснер также подчеркнул, что для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация: из-за острой нехватки боеприпасов они не могут отражать атаки российской армии."Сейчас, в первом квартале текущего года, положение украинских войск критическое", — резюмировал военный.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240301/timoshenko-1930445566.html
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россия, украина, донецкая народная республика, маркус райснер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Маркус Райснер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине

Полковник Райснер: прорыв фронта армией России приведет к катастрофе для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская армия обладает всеми возможностями для прорыва фронта на Украине, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF.
"Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. <…> Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу", — отметил он.
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Райснер также подчеркнул, что для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация: из-за острой нехватки боеприпасов они не могут отражать атаки российской армии.
"Сейчас, в первом квартале текущего года, положение украинских войск критическое", — резюмировал военный.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМаркус РайснерСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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