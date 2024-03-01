"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине
Полковник Райснер: прорыв фронта армией России приведет к катастрофе для ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская армия обладает всеми возможностями для прорыва фронта на Украине, что приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF.
"Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. <…> Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу", — отметил он.
Райснер также подчеркнул, что для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация: из-за острой нехватки боеприпасов они не могут отражать атаки российской армии.
"Сейчас, в первом квартале текущего года, положение украинских войск критическое", — резюмировал военный.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.