https://ria.ru/20240301/prigovor-1930407840.html

Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии

Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 01.03.2024

Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии

Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:24

2024-03-01T10:24

2024-03-01T10:24

происшествия

ставрополь

санкт-петербург

россия

министерство обороны украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины и планировавшего теракт в Ставрополе, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, в январе прошлого года Журавлев во время переписки с неустановленным лицом, представившимся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, согласился на сотрудничество с ним. После этого он прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт. Для этого он купил компоненты для самодельного зажигательного устройства, а также сфотографировал и снял на видео "объект для преступного посягательства – административное здание в Ставрополе". Скриншоты из картографического сервиса он отправил человеку, с кем ранее вел переписку. Совершить теракт он не успел, так как его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту). "С учетом активного способствования расследованию преступления Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

https://ria.ru/20240219/fsb-1928231253.html

ставрополь

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставрополь, санкт-петербург, россия, министерство обороны украины