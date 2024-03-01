https://ria.ru/20240301/prigovor-1930407840.html
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 01.03.2024
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии
Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:24
2024-03-01T10:24
2024-03-01T10:24
происшествия
ставрополь
санкт-петербург
россия
министерство обороны украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины и планировавшего теракт в Ставрополе, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, в январе прошлого года Журавлев во время переписки с неустановленным лицом, представившимся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, согласился на сотрудничество с ним. После этого он прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт. Для этого он купил компоненты для самодельного зажигательного устройства, а также сфотографировал и снял на видео "объект для преступного посягательства – административное здание в Ставрополе". Скриншоты из картографического сервиса он отправил человеку, с кем ранее вел переписку. Совершить теракт он не успел, так как его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту). "С учетом активного способствования расследованию преступления Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.
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РИА Новости
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происшествия, ставрополь, санкт-петербург, россия, министерство обороны украины
Происшествия, Ставрополь, Санкт-Петербург, Россия, Министерство обороны Украины
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии
Петербуржец получил 4,5 года колонии за планирование теракта в Ставрополе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины и планировавшего теракт в Ставрополе, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в январе прошлого года Журавлев во время переписки с неустановленным лицом, представившимся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, согласился на сотрудничество с ним.
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После этого он прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт. Для этого он купил компоненты для самодельного зажигательного устройства, а также сфотографировал и снял на видео "объект для преступного посягательства – административное здание в Ставрополе". Скриншоты из картографического сервиса он отправил человеку, с кем ранее вел переписку.
Совершить теракт он не успел, так как его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России
. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту).
"С учетом активного способствования расследованию преступления Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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