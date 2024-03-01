Рейтинг@Mail.ru
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/prigovor-1930407840.html
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 01.03.2024
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии
Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:24
2024-03-01T10:24
происшествия
ставрополь
санкт-петербург
россия
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины и планировавшего теракт в Ставрополе, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, в январе прошлого года Журавлев во время переписки с неустановленным лицом, представившимся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, согласился на сотрудничество с ним. После этого он прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт. Для этого он купил компоненты для самодельного зажигательного устройства, а также сфотографировал и снял на видео "объект для преступного посягательства – административное здание в Ставрополе". Скриншоты из картографического сервиса он отправил человеку, с кем ранее вел переписку. Совершить теракт он не успел, так как его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту). "С учетом активного способствования расследованию преступления Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
https://ria.ru/20240219/fsb-1928231253.html
ставрополь
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, санкт-петербург, россия, министерство обороны украины
Происшествия, Ставрополь, Санкт-Петербург, Россия, Министерство обороны Украины
Петербуржец, планировавший теракт в Ставрополе, получил 4,5 года колонии

Петербуржец получил 4,5 года колонии за планирование теракта в Ставрополе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии жителя Санкт-Петербурга Александра Журавлева, сотрудничавшего с минобороны Украины и планировавшего теракт в Ставрополе, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в январе прошлого года Журавлев во время переписки с неустановленным лицом, представившимся сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, согласился на сотрудничество с ним.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
16 декабря 2021, 10:15
После этого он прибыл в Ставрополь, где решил совершить теракт. Для этого он купил компоненты для самодельного зажигательного устройства, а также сфотографировал и снял на видео "объект для преступного посягательства – административное здание в Ставрополе". Скриншоты из картографического сервиса он отправил человеку, с кем ранее вел переписку.
Совершить теракт он не успел, так как его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту).
"С учетом активного способствования расследованию преступления Журавлеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Допрос задержанных в ЛНР шпионов, причастных к удару ВСУ по больнице
Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ
19 февраля, 13:39
 
ПроисшествияСтавропольСанкт-ПетербургРоссияМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала