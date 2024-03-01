https://ria.ru/20240301/peskov-1930461167.html
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального - РИА Новости, 01.03.2024
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального
Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:58
2024-03-01T12:58
2024-03-01T13:40
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального в день его похорон."Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального провести акции "по всей России".По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Навальный будет похоронен в пятницу.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html
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дмитрий песков, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, общество, алексей навальный*
Дмитрий Песков, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, Общество, Алексей Навальный*
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального
В Кремле напомнили о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального в день его похорон.
«
"Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального провести акции "по всей России".
Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Навальный будет похоронен в пятницу.
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