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Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального - РИА Новости, 01.03.2024
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12:58 01.03.2024 (обновлено: 13:40 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/peskov-1930461167.html
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального - РИА Новости, 01.03.2024
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального
Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:58
2024-03-01T13:40
дмитрий песков
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального в день его похорон."Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального провести акции "по всей России".По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Навальный будет похоронен в пятницу.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html
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дмитрий песков, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, общество, алексей навальный*
Дмитрий Песков, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, Общество, Алексей Навальный*
Песков напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального

В Кремле напомнили о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального в день его похорон.
«
"Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального провести акции "по всей России".
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По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Навальный будет похоронен в пятницу.
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