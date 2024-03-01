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ОНК не выявила нарушений в колонии, где умер Навальный - РИА Новости, 01.03.2024
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18:03 01.03.2024 (обновлено: 18:05 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930563661.html
ОНК не выявила нарушений в колонии, где умер Навальный
ОНК не выявила нарушений в колонии, где умер Навальный - РИА Новости, 01.03.2024
ОНК не выявила нарушений в колонии, где умер Навальный
Общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа не выявила нарушений в исправительной колонии №3 в Харпе, где скончался Алексей... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:03
2024-03-01T18:05
онк
происшествия
москва
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
алексей навальный*
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа не выявила нарушений в исправительной колонии №3 в Харпе, где скончался Алексей Навальный, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Ямала Данила Гонтарь.Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу его похоронили в Москве на Борисовском кладбище."Сегодня мы проверяли ИК-3 и ИК-18. Нарушений не было, все в плановом режиме. Даны некоторые рекомендации в части материально-бытового обеспечения по итогам бесед с осужденными", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что члены комиссии также посетили медсанчасть колонии и проверили наличие необходимых лекарств, в том числе для оказания экстренной помощи. "Все полностью соответствует списку, лекарства все надлежащего срока хранения. Более того, именно в ИК-3 с конца прошлого года было обновлено оборудование стоматологического кабинет", - уточнил Гонтарь.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930532354.html
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онк, происшествия, москва, ямало-ненецкий автономный округ (янао), алексей навальный*
ОНК, Происшествия, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Алексей Навальный*
ОНК не выявила нарушений в колонии, где умер Навальный

ОНК Ямала не выявила нарушений в ИК-3 в Харпе, в которой умер Навальный

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа не выявила нарушений в исправительной колонии №3 в Харпе, где скончался Алексей Навальный, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Ямала Данила Гонтарь.
Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу его похоронили в Москве на Борисовском кладбище.
Машины иностранных послов на похоронах Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Навального похоронили в Москве
Вчера, 16:30
"Сегодня мы проверяли ИК-3 и ИК-18. Нарушений не было, все в плановом режиме. Даны некоторые рекомендации в части материально-бытового обеспечения по итогам бесед с осужденными", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что члены комиссии также посетили медсанчасть колонии и проверили наличие необходимых лекарств, в том числе для оказания экстренной помощи. "Все полностью соответствует списку, лекарства все надлежащего срока хранения. Более того, именно в ИК-3 с конца прошлого года было обновлено оборудование стоматологического кабинет", - уточнил Гонтарь.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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