https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930460463.html

В Кремле заявили, что не будут ничего говорить родным Навального

В Кремле заявили, что не будут ничего говорить родным Навального - РИА Новости, 01.03.2024

В Кремле заявили, что не будут ничего говорить родным Навального

Кремль не может дать оценку Алексею Навальному как политической фигуре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:56

2024-03-01T12:56

2024-03-01T13:28

алексей навальный*

происшествия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Кремль не может дать оценку Алексею Навальному как политической фигуре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не может", - ответил Песков на вопрос журналистов, может ли Кремль дать оценку Навальному как политической фигуре. Кроме того, он отметил, что Кремлю нечего сказать родным умершего, и воздержался от оценок по поводу людей, собравшихся у храма в Москве, чтобы проститься с Навальным.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Навальный будет похоронен в пятницу.

https://ria.ru/20240227/navalnyy-1929819981.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей навальный*, происшествия, россия, дмитрий песков