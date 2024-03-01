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Разговор немецких офицеров доказал участие ФРГ в конфликте, заявил Косачев

Разговор немецких офицеров доказал участие ФРГ в конфликте, заявил Косачев - РИА Новости, 01.03.2024

Разговор немецких офицеров доказал участие ФРГ в конфликте, заявил Косачев

Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:01

2024-03-01T15:01

2024-03-01T16:14

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram- канале.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Скандал с записями переговоров поименно указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия", - написал Косачев.По его словам, если не последуют убедительные опровержения и доказательства, "придется кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте, которая, как теперь выясняется, полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте". "Это прямое участие, куда уж прямее: "Мы сейчас ведем войну", - говорит один из записанных немцев", - подчеркнул Косачев. По его мнению, наивно предполагать, что некие высокопоставленные военные готовят что-то за спиной канцлера. "А значит, Берлин, что называется, по уши вовлечен в непосредственные военные действия и даже готовит планы нанесения ударов по российской инфраструктуре. И речь не о военных объектах, а о мосте, по которому ездят пассажирские поезда и тысячи гражданских машин", - написал сенатор. Российская сторона будет иметь все основания "считать германское руководство прямым соучастником преступлений киевских нацистов, для которых атаки на гражданские объекты и мирное население привычное дело", отметил Косачев.Косачев подчеркнул, что совсем недавно бундестаг дал "зеленый свет" поставкам киевскому режиму вооружений, которые бы могли "наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" России."Судя по перехваченным разговорам немецких военных, речь уже не только о поставке оружия. То, что Берлин так хотел скрыть от общественности, уже стало фактом: Германия воюет на стороне Украины. Абсолютно игнорируя волю собственного населения", - заключил политик.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/taurus-1930486432.html

https://ria.ru/20240301/sholts-1930387547.html

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Косачев о прямом участии Германии в конфликте на Украине Косачев о прямом участии Германии в конфликте на Украине 2024-03-01T15:01 true PT2M38S

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Наталья Макарова

в мире, германия, сша, великобритания, константин косачев, олаф шольц, маргарита симоньян, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, украина, берлин (город)