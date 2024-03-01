https://ria.ru/20240301/mops-1930523899.html

"Аэрофлот" рассказал подробности о перевозке умершего мопса Фрэнка

"Аэрофлот" рассказал подробности о перевозке умершего мопса Фрэнка - РИА Новости, 01.03.2024

"Аэрофлот" рассказал подробности о перевозке умершего мопса Фрэнка

Мопс по кличке Фрэнк умер во время перелета с Пхукета в Санкт-Петербург, "Аэрофлот" провел проверку, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:03

2024-03-01T16:03

2024-03-01T17:22

аэрофлот

пхукет (остров)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мопс по кличке Фрэнк умер во время перелета с Пхукета в Санкт-Петербург, "Аэрофлот" провел проверку, сообщили РИА Новости в авиакомпании."На протяжении всего полета в багажном отсеке, где размещалась переноска с мопсом, поддерживалась температура 21-22 градуса по Цельсию, выставленная и поддерживаемая командиром воздушного судна, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. По прилете никаких внешних повреждений переноски не выявлено", — отметил перевозчик.Несчастный случай произошел неделю назад, хозяева претензий к авиакомпании не предъявляли."Аэрофлот" запросил подробную информацию обо всех этапах транспортировки животного на борт и с борта самолета, а также об условиях нахождения пса в аэропорту перед вылетом. "Авиакомпания сожалеет о случившемся с Фрэнком. Все задействованные службы авиакомпании с повышенным вниманием и заботой относятся к перевозке животных, осуществляют меры контроля за их транспортировкой службами аэропорта, понимая, что для животного перелет является стрессом", — добавил "Аэрофлот". Перевозчик заметил, что мопс относится к брахицефальной породе, которых не рекомендуют брать с собой на борт из-за физиологических особенностей. Поэтому многие авиакомпании не принимают таких животных к перевозке. Брахицефальными называют собак, имеющих плоские морды. К ним относятся и мопсы."По многочисленным просьбам пассажиров "Аэрофлот" уже несколько лет допускает к перевозке собак-брахицефалов, но всегда обращает внимание на особенности данной породы и дополнительно информирует хозяев — агент авиакомпании на Пхукете также проинформировал хозяев Фрэнка в ходе оформления перевозки на регистрации", —уточнил перевозчик."Аэрофлот" рекомендовал хозяевам питомцев перед принятием решения о полете внимательно ознакомиться с информацией о перевозке собак-брахицефалов, размещенной на официальном сайте.

https://ria.ru/20240125/tviks-1923390830.html

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

https://ria.ru/20240126/toy-terer-1923616887.html

пхукет (остров)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, пхукет (остров), санкт-петербург