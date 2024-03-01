https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930463337.html

Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским

Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским - РИА Новости, 01.03.2024

Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским

Кишинев проводит русофобскую политику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:03

2024-03-01T13:03

2024-03-01T13:36

молдавия

гагаузия

в мире

евгения гуцул

совет федерации рф

валентина матвиенко

таможенный союз

кишинев

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кишинев проводит русофобскую политику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул."Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — отметила сенатор.Спикер Совфеда напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык."Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?" — возмутилась Матвиенко.Москва рассчитывает, что в Молдавии возобладают здравый смысл и забота о национальных интересах, уточнила Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии, готова оказывать всяческое содействие.Гуцул, в свою очередь, рассказала, что Кишинев притесняет права региона, это переходит все границы."Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — заявила политик.По ее словам, в России проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.

https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, таможенный союз, кишинев, москва, россия