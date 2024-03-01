Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским
Матвиенко: в РФ с большим огорчением наблюдают за русофобским курсом Кишинева
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кишинев проводит русофобскую политику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул.
"Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — отметила сенатор.
Спикер Совфеда напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык.
"Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?" — возмутилась Матвиенко.
Гуцул, в свою очередь, рассказала, что Кишинев притесняет права региона, это переходит все границы.
«
"Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — заявила политик.
По ее словам, в России проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.
Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.