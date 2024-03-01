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Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским - РИА Новости, 01.03.2024
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13:03 01.03.2024 (обновлено: 13:36 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930463337.html
Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским
Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским - РИА Новости, 01.03.2024
Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским
Кишинев проводит русофобскую политику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:03
2024-03-01T13:36
молдавия
гагаузия
в мире
евгения гуцул
совет федерации рф
валентина матвиенко
таможенный союз
кишинев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кишинев проводит русофобскую политику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул."Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — отметила сенатор.Спикер Совфеда напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык."Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?" — возмутилась Матвиенко.Москва рассчитывает, что в Молдавии возобладают здравый смысл и забота о национальных интересах, уточнила Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии, готова оказывать всяческое содействие.Гуцул, в свою очередь, рассказала, что Кишинев притесняет права региона, это переходит все границы.&quot;Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно&quot;, — заявила политик.По ее словам, в России проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.
https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html
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молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, таможенный союз, кишинев, москва, россия
Молдавия, Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Таможенный союз, Кишинев, Москва, Россия
Матвиенко назвала курс властей Молдавии русофобским

Матвиенко: в РФ с большим огорчением наблюдают за русофобским курсом Кишинева

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кишинев проводит русофобскую политику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул.
"Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — отметила сенатор.
Спикер Совфеда напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык.
"Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?" — возмутилась Матвиенко.
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Москва рассчитывает, что в Молдавии возобладают здравый смысл и забота о национальных интересах, уточнила Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии, готова оказывать всяческое содействие.
Гуцул, в свою очередь, рассказала, что Кишинев притесняет права региона, это переходит все границы.
«

"Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — заявила политик.

По ее словам, в России проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.
Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

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МолдавияГагаузияВ миреЕвгения ГуцулСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоТаможенный союзКишиневМоскваРоссия
 
 
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