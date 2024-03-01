На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды

Московская неделя моды стартует 1 марта на выставке-форуме "Россия"
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.