https://ria.ru/20240301/moda-1930475355.html

На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды

На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды - РИА Новости, 01.03.2024

На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды

Вторая Московская неделя моды открывается в столице 1 марта, мероприятия пройдут на выставке-форуме "Россия" и в центральном выставочном зале "Манеж" до 8... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:46

2024-03-01T13:46

2024-03-01T17:27

выставка-форум "россия"

россия

калининград

хабаровск

наталья сергунина

манеж

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вторая Московская неделя моды открывается в столице 1 марта, мероприятия пройдут на выставке-форуме "Россия" и в центральном выставочном зале "Манеж" до 8 марта. На участие в мероприятии поступило 1038 заявок, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. Это почти на 20 процентов больше, чем в предыдущий раз. Заявки подали дизайнеры из 72 регионов России. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них есть Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань. Заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое. Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств международной выставки-форума "Россия". Приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран. В рамках Московской недели моды пройдут открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Деловая программа для профессионалов индустрии состоится в центральном выставочном зале "Манеж": она будет включать в себя закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, а также B2B-шоурумы и открытый маркет.

россия

калининград

хабаровск

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россия, калининград, хабаровск, наталья сергунина, манеж