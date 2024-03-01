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На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды - РИА Новости, 01.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:46 01.03.2024 (обновлено: 17:27 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/moda-1930475355.html
На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды
На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды - РИА Новости, 01.03.2024
На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды
Вторая Московская неделя моды открывается в столице 1 марта, мероприятия пройдут на выставке-форуме "Россия" и в центральном выставочном зале "Манеж" до 8... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:46
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выставка-форум "россия"
россия
калининград
хабаровск
наталья сергунина
манеж
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вторая Московская неделя моды открывается в столице 1 марта, мероприятия пройдут на выставке-форуме "Россия" и в центральном выставочном зале "Манеж" до 8 марта. На участие в мероприятии поступило 1038 заявок, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. Это почти на 20 процентов больше, чем в предыдущий раз. Заявки подали дизайнеры из 72 регионов России. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них есть Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань. Заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое. Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств международной выставки-форума "Россия". Приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран. В рамках Московской недели моды пройдут открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Деловая программа для профессионалов индустрии состоится в центральном выставочном зале "Манеж": она будет включать в себя закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, а также B2B-шоурумы и открытый маркет.
россия
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россия, калининград, хабаровск, наталья сергунина, манеж
Выставка-форум "Россия", Россия, Калининград, Хабаровск, Наталья Сергунина, Манеж
На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды

Московская неделя моды стартует 1 марта на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДемонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера
Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вторая Московская неделя моды открывается в столице 1 марта, мероприятия пройдут на выставке-форуме "Россия" и в центральном выставочном зале "Манеж" до 8 марта.
На участие в мероприятии поступило 1038 заявок, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. Это почти на 20 процентов больше, чем в предыдущий раз. Заявки подали дизайнеры из 72 регионов России.
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

Выступление Театра танца и костюма Эдегей

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

Открытый разговор о важном Есть такая профессия - Родину защищать

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

Торжественное открытие Дня детской цифровой безопасности

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

Премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на Международной выставке-форуме Россия

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

Свадьба в традициях Белгородской области, представленная театральным коллективом

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

Разговоры о важном с Яной Чуриковой, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

Солисты балета Большого театра Ани Туразашвили и Александр Волчков

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Артемьев на презентации Международного фестиваля кино о космосе Циолковский

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Посетитель в капсуле с роботом

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

Специальный показ фильма Русский реактор и встреча с автором Александром Залдастановым

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

Павильон №46 Энергия жизни

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них есть Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань. Заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. Общее число представленных городов выросло практически вдвое.
Основными площадками станут центральный выставочный зал "Манеж" и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств международной выставки-форума "Россия". Приглашения на мероприятия получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран.
В рамках Московской недели моды пройдут открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Деловая программа для профессионалов индустрии состоится в центральном выставочном зале "Манеж": она будет включать в себя закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, а также B2B-шоурумы и открытый маркет.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"РоссияКалининградХабаровскНаталья СергунинаМанеж
 
 
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