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Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.03.2024
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16:42 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kurator-1930537792.html
Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР
Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.03.2024
Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР
Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза; за его кандидатуру единогласно проголосовали в ходе... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:42
2024-03-01T16:42
россия
донецкая народная республика
петр фрадков
ленинградская область
псб (банк псб)
промсвязьбанк
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза; за его кандидатуру единогласно проголосовали в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям "Итоги деятельности в 2023 г.", сообщает пресс-служба банка. Взаимодействие с промышленными предприятиями в рамках региональных отделений Союзмаша является важным направлением работы ПСБ. Петр Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором четырех региональных отделений в Республиках Чувашия и Марий Эл, в Волгоградской и Ленинградской областях. ПСБ принимает участие в социальных проектах регионов и организовывает совместно с федеральными или региональными органами государственной власти, с бизнес-сообществом и промышленными предприятиями мероприятия разного формата, направленные на укрепление отечественной промышленности, совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики, оказывает информационную поддержку проектам в этих направлениях, говорится в сообщении. "Мы продолжаем выстраивать эффективные механизмы обмена опытом и успешными практиками в курируемых регионах, способствуем производственной кооперации, повышению конкурентоспособности высокотехнологичной промышленной продукции. К примеру, Чувашское и Волгоградское региональные отделения Союзмаша в 2023 году при нашей поддержке приняли участие более чем в 360 мероприятиях, ориентированных на развитие машиностроительного комплекса. &lt;…&gt; совместно с региональными отделениями Союзмаша мы сможем достичь большего синергетического эффекта по интеграции компаний и предприятий ДНР и ЛНР в единое бизнес-сообщество Российской Федерации, по развитию кадрового потенциала машиностроительной отрасли, по поддержке промышленности в целом", — сказал глава ПСБ, слова которого приводит пресс-служба.
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россия
донецкая народная республика
ленинградская область
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, петр фрадков, ленинградская область, псб (банк псб), промсвязьбанк, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Петр Фрадков, Ленинградская область, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ), Луганская Народная Республика

Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза; за его кандидатуру единогласно проголосовали в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям "Итоги деятельности в 2023 г.", сообщает пресс-служба банка.
Взаимодействие с промышленными предприятиями в рамках региональных отделений Союзмаша является важным направлением работы ПСБ. Петр Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором четырех региональных отделений в Республиках Чувашия и Марий Эл, в Волгоградской и Ленинградской областях. ПСБ принимает участие в социальных проектах регионов и организовывает совместно с федеральными или региональными органами государственной власти, с бизнес-сообществом и промышленными предприятиями мероприятия разного формата, направленные на укрепление отечественной промышленности, совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики, оказывает информационную поддержку проектам в этих направлениях, говорится в сообщении.
"Мы продолжаем выстраивать эффективные механизмы обмена опытом и успешными практиками в курируемых регионах, способствуем производственной кооперации, повышению конкурентоспособности высокотехнологичной промышленной продукции. К примеру, Чувашское и Волгоградское региональные отделения Союзмаша в 2023 году при нашей поддержке приняли участие более чем в 360 мероприятиях, ориентированных на развитие машиностроительного комплекса. <…> совместно с региональными отделениями Союзмаша мы сможем достичь большего синергетического эффекта по интеграции компаний и предприятий ДНР и ЛНР в единое бизнес-сообщество Российской Федерации, по развитию кадрового потенциала машиностроительной отрасли, по поддержке промышленности в целом", — сказал глава ПСБ, слова которого приводит пресс-служба.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаПетр ФрадковЛенинградская областьПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкКонстантин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ)Луганская Народная Республика
 
 
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