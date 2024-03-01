https://ria.ru/20240301/kurator-1930537792.html

Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР

Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.03.2024

Глава ПСБ стал куратором реготделений Союза машиностроителей в ДНР и ЛНР

Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза; за его кандидатуру единогласно проголосовали в ходе... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:42

2024-03-01T16:42

2024-03-01T16:42

россия

донецкая народная республика

петр фрадков

ленинградская область

псб (банк псб)

промсвязьбанк

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)

луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран куратором Донецкого и Луганского региональных отделений Союза; за его кандидатуру единогласно проголосовали в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям "Итоги деятельности в 2023 г.", сообщает пресс-служба банка. Взаимодействие с промышленными предприятиями в рамках региональных отделений Союзмаша является важным направлением работы ПСБ. Петр Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором четырех региональных отделений в Республиках Чувашия и Марий Эл, в Волгоградской и Ленинградской областях. ПСБ принимает участие в социальных проектах регионов и организовывает совместно с федеральными или региональными органами государственной власти, с бизнес-сообществом и промышленными предприятиями мероприятия разного формата, направленные на укрепление отечественной промышленности, совершенствование законодательства в промышленной сфере, подготовку современных специалистов для реального сектора экономики, оказывает информационную поддержку проектам в этих направлениях, говорится в сообщении. "Мы продолжаем выстраивать эффективные механизмы обмена опытом и успешными практиками в курируемых регионах, способствуем производственной кооперации, повышению конкурентоспособности высокотехнологичной промышленной продукции. К примеру, Чувашское и Волгоградское региональные отделения Союзмаша в 2023 году при нашей поддержке приняли участие более чем в 360 мероприятиях, ориентированных на развитие машиностроительного комплекса. <…> совместно с региональными отделениями Союзмаша мы сможем достичь большего синергетического эффекта по интеграции компаний и предприятий ДНР и ЛНР в единое бизнес-сообщество Российской Федерации, по развитию кадрового потенциала машиностроительной отрасли, по поддержке промышленности в целом", — сказал глава ПСБ, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240208/promsvyazbank-1926250278.html

россия

донецкая народная республика

ленинградская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, донецкая народная республика, петр фрадков, ленинградская область, псб (банк псб), промсвязьбанк, константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб), луганская народная республика