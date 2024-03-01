https://ria.ru/20240301/kosachev-1930486854.html

Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России

Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024

Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России

Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:27

2024-03-01T14:27

2024-03-01T14:38

германия

россия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

константин косачев

в мире

берлин (город)

маргарита симоньян

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись беседы высокопоставленных военных ФРГ об атаке на Крымский мост.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ - и не только нам, но и собственным гражданам - о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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германия

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берлин (город)

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германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, константин косачев, в мире, берлин (город), маргарита симоньян, совет федерации рф