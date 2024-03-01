https://ria.ru/20240301/kosachev-1930486854.html
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России
Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:27
2024-03-01T14:27
2024-03-01T14:38
германия
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
константин косачев
в мире
берлин (город)
маргарита симоньян
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись беседы высокопоставленных военных ФРГ об атаке на Крымский мост.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ - и не только нам, но и собственным гражданам - о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
германия
россия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_944:0:3375:1823_1920x0_80_0_0_46d8fd53302acd9f2b33122a13f48505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, константин косачев, в мире, берлин (город), маргарита симоньян, совет федерации рф
Германия, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Константин Косачев, В мире, Берлин (город), Маргарита Симоньян, Совет Федерации РФ
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России
Косачев: Берлин обязан дать ответ о попытках втянуть страну в конфликт с Россией