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Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024
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14:27 01.03.2024 (обновлено: 14:38 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kosachev-1930486854.html
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России
Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:27
2024-03-01T14:38
германия
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
константин косачев
в мире
берлин (город)
маргарита симоньян
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись беседы высокопоставленных военных ФРГ об атаке на Крымский мост.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ - и не только нам, но и собственным гражданам - о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
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германия
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германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, константин косачев, в мире, берлин (город), маргарита симоньян, совет федерации рф
Германия, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Константин Косачев, В мире, Берлин (город), Маргарита Симоньян, Совет Федерации РФ
Косачев призвал власти ФРГ дать ответ после сообщения об ударах по России

Косачев: Берлин обязан дать ответ о попытках втянуть страну в конфликт с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Берлин обязан дать исчерпывающий ответ о планах втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя запись беседы высокопоставленных военных ФРГ об атаке на Крымский мост.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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"Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ - и не только нам, но и собственным гражданам - о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
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ГерманияРоссияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостКонстантин КосачевВ миреБерлин (город)Маргарита СимоньянСовет Федерации РФ
 
 
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