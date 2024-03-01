В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг

СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. О хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Библиотечные витражи высотой в 12 метров представляют собой место для сбора научной, тематической литературы, со временем фонд планируют пополнять образцами русской и зарубежной классики. Особенность библиотеки состоит в том, что каждый участник Всемирного фестиваля молодежи может принести традиционную для его страны литературу или русские произведения на иностранных языках. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу на стеллажах в университете "Сириус" появились первые книги, одноименный профильный журнал, зал оборудован мебелью для чтения, есть место для библиотекаря. "Федеральная территория Сириус приступила к формированию книжного фонда библиотеки, которая откроется в Университете "Сириус" 3 марта. Первые книги уже передали партнеры федеральной территории. В церемонии примут участие представители федеральной территории, университета "Сириус", Росмолодежи и другие почетные гости", - сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе университета, вклад в формирование книжного фонда внесли издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", "Росатом", РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. "Они передали порядка 15 тысяч профильных изданий. На протяжение всего Всемирного фестиваля молодежи партнеры, а также представители иностранных делегаций и участники Всемирного фестиваля молодежи продолжат передавать книги и формировать фонд новой библиотеки. Всего же открытое книгохранилище рассчитано на 100 000 печатных экземпляров", - отметили в пресс-службе "Сириуса". Ранее Кирьянова уточняла, что стеллажи - не единственное, что будет в библиотеке. В планах создателей увеличить библиотечное пространство до 7 тысяч квадратных метров и сделать так, чтобы человек, входя в университет, сразу попадал в зону чтения. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
О хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Библиотечные витражи высотой в 12 метров представляют собой место для сбора научной, тематической литературы, со временем фонд планируют пополнять образцами русской и зарубежной классики. Особенность библиотеки состоит в том, что каждый участник Всемирного фестиваля молодежи может принести традиционную для его страны литературу или русские произведения на иностранных языках.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу на стеллажах в университете "Сириус" появились первые книги, одноименный профильный журнал, зал оборудован мебелью для чтения, есть место для библиотекаря.
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"Федеральная территория Сириус приступила к формированию книжного фонда библиотеки, которая откроется в Университете "Сириус" 3 марта. Первые книги уже передали партнеры федеральной территории. В церемонии примут участие представители федеральной территории, университета "Сириус", Росмолодежи и другие почетные гости", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе университета, вклад в формирование книжного фонда внесли издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", "Росатом", РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. "Они передали порядка 15 тысяч профильных изданий. На протяжение всего Всемирного фестиваля молодежи партнеры, а также представители иностранных делегаций и участники Всемирного фестиваля молодежи продолжат передавать книги и формировать фонд новой библиотеки. Всего же открытое книгохранилище рассчитано на 100 000 печатных экземпляров", - отметили в пресс-службе "Сириуса".
Ранее Кирьянова уточняла, что стеллажи - не единственное, что будет в библиотеке. В планах создателей увеличить библиотечное пространство до 7 тысяч квадратных метров и сделать так, чтобы человек, входя в университет, сразу попадал в зону чтения.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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