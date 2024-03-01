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В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг - РИА Новости, 01.03.2024
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15:57 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/knigi-1930521869.html
В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг
В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг - РИА Новости, 01.03.2024
В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг
Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:57
2024-03-01T15:57
россия
владимир путин
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сбербанк россии
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. О хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Библиотечные витражи высотой в 12 метров представляют собой место для сбора научной, тематической литературы, со временем фонд планируют пополнять образцами русской и зарубежной классики. Особенность библиотеки состоит в том, что каждый участник Всемирного фестиваля молодежи может принести традиционную для его страны литературу или русские произведения на иностранных языках. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу на стеллажах в университете "Сириус" появились первые книги, одноименный профильный журнал, зал оборудован мебелью для чтения, есть место для библиотекаря. "Федеральная территория Сириус приступила к формированию книжного фонда библиотеки, которая откроется в Университете "Сириус" 3 марта. Первые книги уже передали партнеры федеральной территории. В церемонии примут участие представители федеральной территории, университета "Сириус", Росмолодежи и другие почетные гости", - сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе университета, вклад в формирование книжного фонда внесли издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", "Росатом", РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. "Они передали порядка 15 тысяч профильных изданий. На протяжение всего Всемирного фестиваля молодежи партнеры, а также представители иностранных делегаций и участники Всемирного фестиваля молодежи продолжат передавать книги и формировать фонд новой библиотеки. Всего же открытое книгохранилище рассчитано на 100 000 печатных экземпляров", - отметили в пресс-службе "Сириуса". Ранее Кирьянова уточняла, что стеллажи - не единственное, что будет в библиотеке. В планах создателей увеличить библиотечное пространство до 7 тысяч квадратных метров и сделать так, чтобы человек, входя в университет, сразу попадал в зону чтения. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Новости
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россия, владимир путин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сбербанк россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сбербанк России, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг

В "Сириусе" откроют хранилище на 25 тысяч книг в рамках фестиваля молодежи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСимволика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
О хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Библиотечные витражи высотой в 12 метров представляют собой место для сбора научной, тематической литературы, со временем фонд планируют пополнять образцами русской и зарубежной классики. Особенность библиотеки состоит в том, что каждый участник Всемирного фестиваля молодежи может принести традиционную для его страны литературу или русские произведения на иностранных языках.
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин распорядился запустить новый нацпроект "Молодежь России"
29 февраля, 12:58
Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу на стеллажах в университете "Сириус" появились первые книги, одноименный профильный журнал, зал оборудован мебелью для чтения, есть место для библиотекаря.
«
"Федеральная территория Сириус приступила к формированию книжного фонда библиотеки, которая откроется в Университете "Сириус" 3 марта. Первые книги уже передали партнеры федеральной территории. В церемонии примут участие представители федеральной территории, университета "Сириус", Росмолодежи и другие почетные гости", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе университета, вклад в формирование книжного фонда внесли издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", "Росатом", РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. "Они передали порядка 15 тысяч профильных изданий. На протяжение всего Всемирного фестиваля молодежи партнеры, а также представители иностранных делегаций и участники Всемирного фестиваля молодежи продолжат передавать книги и формировать фонд новой библиотеки. Всего же открытое книгохранилище рассчитано на 100 000 печатных экземпляров", - отметили в пресс-службе "Сириуса".
Ранее Кирьянова уточняла, что стеллажи - не единственное, что будет в библиотеке. В планах создателей увеличить библиотечное пространство до 7 тысяч квадратных метров и сделать так, чтобы человек, входя в университет, сразу попадал в зону чтения.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сбербанк РоссииВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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