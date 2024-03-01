https://ria.ru/20240301/knigi-1930521869.html

В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг

В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг - РИА Новости, 01.03.2024

В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг

Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:57

2024-03-01T15:57

2024-03-01T15:57

россия

владимир путин

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сбербанк россии

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Официальное открытие книжного хранилища на 25 тысяч книг, впервые созданного на территории университета "Сириус" ко Всемирному фестивалю молодёжи, состоится 3 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. О хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Библиотечные витражи высотой в 12 метров представляют собой место для сбора научной, тематической литературы, со временем фонд планируют пополнять образцами русской и зарубежной классики. Особенность библиотеки состоит в том, что каждый участник Всемирного фестиваля молодежи может принести традиционную для его страны литературу или русские произведения на иностранных языках. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу на стеллажах в университете "Сириус" появились первые книги, одноименный профильный журнал, зал оборудован мебелью для чтения, есть место для библиотекаря. "Федеральная территория Сириус приступила к формированию книжного фонда библиотеки, которая откроется в Университете "Сириус" 3 марта. Первые книги уже передали партнеры федеральной территории. В церемонии примут участие представители федеральной территории, университета "Сириус", Росмолодежи и другие почетные гости", - сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе университета, вклад в формирование книжного фонда внесли издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", "Росатом", РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. "Они передали порядка 15 тысяч профильных изданий. На протяжение всего Всемирного фестиваля молодежи партнеры, а также представители иностранных делегаций и участники Всемирного фестиваля молодежи продолжат передавать книги и формировать фонд новой библиотеки. Всего же открытое книгохранилище рассчитано на 100 000 печатных экземпляров", - отметили в пресс-службе "Сириуса". Ранее Кирьянова уточняла, что стеллажи - не единственное, что будет в библиотеке. В планах создателей увеличить библиотечное пространство до 7 тысяч квадратных метров и сделать так, чтобы человек, входя в университет, сразу попадал в зону чтения. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://radiosputnik.ru/20240229/putin-1929786232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сбербанк россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024