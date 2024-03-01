https://ria.ru/20240301/karasin-1930485610.html

Карасин назвал разговоры военных ФРГ об ударе по России двуличностью

Карасин назвал разговоры военных ФРГ об ударе по России двуличностью - РИА Новости, 01.03.2024

Карасин назвал разговоры военных ФРГ об ударе по России двуличностью

Запись разговоров военных ФРГ об атаке на Крымский мост может стать прекрасным проявлением двойных стандартов Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:21

2024-03-01T14:21

2024-03-01T14:33

украина

григорий карасин

эммануэль макрон

нато

совет федерации рф

евросоюз

маргарита симоньян

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_728a7c9c5554605310c47ba5a7bb773c.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запись разговоров военных ФРГ об атаке на Крымский мост может стать прекрасным проявлением двойных стандартов Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Ничего человеческого в этом нет. Прекрасный пример двойных стандартов, когда одно заявляется на прессу, а другое обсуждается в кулуарах", - сказал Карасин. Сенатор отметил, что если такие записи существуют, то в этом "есть очень много гадкого и подлого". "Поведение НАТОвских военных, прежде всего Германии, в данном случае, показывает, что представления о совести и порядочности полностью отсутствуют. Все это с лихвой перекрывает вранье очень многих гражданских, политических и военных деятелей о том, что НАТО не собирается не собирается и никогда не участвовало в украинском конфликте", - подчеркнул Карасин. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Вскоре после его заявлений канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240301/koordinaty-1930481135.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, григорий карасин, эммануэль макрон, нато, совет федерации рф, евросоюз, маргарита симоньян, германия, россия, политика, разговор немецких военных об атаке на крымский мост