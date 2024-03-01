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Путин зафиксировал новый договор власти с народом

Путин зафиксировал новый договор власти с народом - РИА Новости, 01.03.2024

Путин зафиксировал новый договор власти с народом

Многие из наших современников (и это понятно) за своими ежедневными заботами не осознают, что мы сейчас живем в исторический для нашей страны и всего мира... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:00

2024-03-01T08:00

2024-03-01T11:09

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Многие из наших современников (и это понятно) за своими ежедневными заботами не осознают, что мы сейчас живем в исторический для нашей страны и всего мира период, о котором рано или поздно будут писать в энциклопедиях.Нужно осознать, что прямо здесь, прямо сейчас на наших глазах решается, какой будет наша страна через пять, десять и 50 лет.В отличие от проектов государств всеобщего благоденствия, рожденных воображением философов-утопистов прошлого, где все происходит само по себе и остается только передавать по кругу рог изобилия, планирование будущего самой большой страны в мире — России — является сверхсложной задачей, учитывающей миллионы факторов, переменных и основанной на суровой реальности.И, пожалуй, впервые в истории и старой, и новой России в одной точке пространства-времени сошлось все, чтобы 29 февраля 2024 года стало точкой отсчета большого рывка России, основанного на нашей новой национальной идее.Слова "новая национальная идея" во вчерашнем послании президента Федеральному собранию отсутствовали.Но все, о чем говорил президент, все, на чем он заострял внимание аудитории, все, с чем он обращался к правительству страны, позволяет однозначно сделать вывод о том, что Путин зафиксировал обновленный стратегический договор власти с народом и взял полную ответственность за выполнение условий этого договора.Если суммировать все сказанное Владимиром Путиным, то нам предлагается "всем миром" (то есть всем вместе) построить самую успешную, самую мощную, самую защищенную и самую процветающую страну в мире, где основными ценностями являются милосердие, справедливость и солидарность, точкой сборки общества — многодетная семья, а главным и единственным смыслом работы государства выступают реальные интересы и благополучие людей.При этом проводниками и гарантами большого рывка России станут люди, которые доказали преданность своей стране и своему народу. Эти люди — герои специальной военной операции, которые, по словам президента, "не отступят, не подведут и не предадут" и которым "можно передать в будущем и доверить Россию".Ставшее рекордным по длительности послание буквально пухнет от огромных цифр и амбициозных проектов, от которых у участников мероприятия невольно округлялись глаза.По всем стратегическим направлениям — от демографии до образования, от финансового рынка до искусственного интеллекта, от ЖКХ до экологии, от фундаментальной науки до развития Вооруженных сил — президентом были озвучены невиданно масштабные, но предельно конкретные планы.Отметим, что беспрецедентная смелость планов Путина основывается не только на масштабах вызовов и задач, стоящих перед страной. Главное — внутренняя готовность всего общества эти задачи выполнить. По словам президента, наше общество с момента начала СВО продемонстрировало удивительную сплоченность, единомыслие и преданность родной стране и сейчас уровень взаимной поддержки власти и народа высок, как никогда. Как сказал Владимир Путин, "мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи", но "реализовать все задуманное мы сможем только вместе".Это значит, что президент искренне верит в коллективную созидательную силу нашего общества — так же как и оно, в свою очередь, доверяет ему.По словам Владимира Путина, подготовка программы действий в рамках большого рывка России "во многом формировалась и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учеными, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, с нашими героями-фронтовиками, добровольцами, солдатами и офицерами Вооруженных сил России". Но одновременно с этим каждый озвученный проект и каждая цифра прошли жесткое и реалистичное согласование и утверждение как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти нашей страны.По словам министра финансов Антона Силуанова, "все ресурсы для реализации поручений президента России просчитаны". В свою очередь, первый заместитель главы Совета Федерации Андрей Турчак подтвердил, что "Единая Россия" обеспечит законодательное исполнение послания Путина". Воля, инструменты, ресурсы и деньги — есть.Если у кого-то захватило дух от сверхамбициозных цифр и планов, озвученных Владимиром Путиным, то самое время выдыхать.По статистике (самой сухой и скучной науке в мире), процент выполнения поручений президента России находится в районе 90 процентов. Например, по состоянию на 2019 год из 17,5 тысячи поручений Владимира Путина было выполнено 86 процентов. Примерно такой же процент выполнения поручений, озвученных по результатам послания 2023 года. И надо понимать, что ряд поручений в силу своей специфики и масштаба еще находятся в стадии исполнения.Это означает одну простую и понятную вещь.Это означает: все, что мы услышали вчера, обязательно, непременно и гарантированно случится, построится, начислится, проведется и внедрится.И не потому, что у поручений президента нет варианта Б.А потому, что мы, по словам президента, — "одна большая семья, мы вместе и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем".У нас нет другой страны, у нас нет другой семьи, у нас есть только мы, и кавалерия не придет, потому что мы — и есть кавалерия.Вперед.

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аналитика, политика, россия, владимир путин, антон силуанов, совет федерации рф, единая россия