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Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом - РИА Новости, 01.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:33 01.03.2024 (обновлено: 23:46 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/gala-pokaz-1930604725.html
Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом
Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом - РИА Новости, 01.03.2024
Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом
Большой гала-показ открыл в пятницу Московскую неделю моды в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати, передает корреспондент... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:33
2024-03-01T23:46
выставка-форум "россия"
москва
индия
китай
сергей сысоев
тимати (тимур юнусов)
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
манеж
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Большой гала-показ открыл в пятницу Московскую неделю моды в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие. &quot;Мы увидим современный дизайн. Это будет красивая одежда с высокотехнологичными формами, интересными и элегантными линиями. Также будут представлены вещи кастомизированные, расписанные в современном молодежном стиле вручную, чего очень ждут от наших брендов&quot;, — рассказал журналистам перед показом дизайнер Вадим Мерлис, представивший наряды совместно со студентами колледжей Москвы by Vadim Merlis.Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ до 8 марта. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Программа Недели моды также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория. Кроме того, в 75-м павильоне состоятся показы более 40 российских брендов из 36 городов. &quot;Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения&quot;, — сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.Также на Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" проведут показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.
https://ria.ru/20240301/moda-1930475355.html
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индия
китай
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Открытие Московской недели моды в рамках форума-выставки "Россия"
Московская неделя моды открылась большим гала-показом на ВДНХ в рамках форума-выставки "Россия". Российские дизайнеры представили зрителям одежду из своих коллекций, хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.
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москва, индия, китай, сергей сысоев, тимати (тимур юнусов), алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), манеж, департамент культуры, брикс, вднх, выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Москва, Индия, Китай, Сергей Сысоев, Тимати (Тимур Юнусов), Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Манеж, Департамент культуры, БРИКС, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Россия
Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом

Большой гала-показ открыл Московскую неделю моды на выставке "Россия" на ВДНХ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Большой гала-показ открыл в пятницу Московскую неделю моды в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

Выступление Театра танца и костюма Эдегей

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

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Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

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Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

Открытый разговор о важном Есть такая профессия - Родину защищать

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

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На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

Торжественное открытие Дня детской цифровой безопасности

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

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Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

Премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на Международной выставке-форуме Россия

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

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Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

Свадьба в традициях Белгородской области, представленная театральным коллективом

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

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Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

Разговоры о важном с Яной Чуриковой, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

Солисты балета Большого театра Ани Туразашвили и Александр Волчков

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Артемьев на презентации Международного фестиваля кино о космосе Циолковский

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Посетитель в капсуле с роботом

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

Специальный показ фильма Русский реактор и встреча с автором Александром Залдастановым

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

Павильон №46 Энергия жизни

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
«

"Мы увидим современный дизайн. Это будет красивая одежда с высокотехнологичными формами, интересными и элегантными линиями. Также будут представлены вещи кастомизированные, расписанные в современном молодежном стиле вручную, чего очень ждут от наших брендов", — рассказал журналистам перед показом дизайнер Вадим Мерлис, представивший наряды совместно со студентами колледжей Москвы by Vadim Merlis.

Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ до 8 марта. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Программа Недели моды также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
Кроме того, в 75-м павильоне состоятся показы более 40 российских брендов из 36 городов.
«

"Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Также на Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" проведут показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.
Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера
На выставке-форуме "Россия" стартовала Московская неделя моды
Вчера, 13:46
 
Выставка-форум "Россия"МоскваИндияКитайСергей СысоевТимати (Тимур Юнусов)Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МанежДепартамент культурыБРИКСВДНХВыставка-форум "Россия"Россия
 
 
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