https://ria.ru/20240301/gala-pokaz-1930604725.html

Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом

Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом - РИА Новости, 01.03.2024

Московская неделя моды на выставке "Россия" открылась гала-показом

Большой гала-показ открыл в пятницу Московскую неделю моды в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати, передает корреспондент... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:33

2024-03-01T21:33

2024-03-01T23:46

выставка-форум "россия"

москва

индия

китай

сергей сысоев

тимати (тимур юнусов)

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

манеж

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Большой гала-показ открыл в пятницу Московскую неделю моды в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие. "Мы увидим современный дизайн. Это будет красивая одежда с высокотехнологичными формами, интересными и элегантными линиями. Также будут представлены вещи кастомизированные, расписанные в современном молодежном стиле вручную, чего очень ждут от наших брендов", — рассказал журналистам перед показом дизайнер Вадим Мерлис, представивший наряды совместно со студентами колледжей Москвы by Vadim Merlis.Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ до 8 марта. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Программа Недели моды также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория. Кроме того, в 75-м павильоне состоятся показы более 40 российских брендов из 36 городов. "Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.Также на Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" проведут показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.

https://ria.ru/20240301/moda-1930475355.html

москва

индия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие Московской недели моды в рамках форума-выставки "Россия" Московская неделя моды открылась большим гала-показом на ВДНХ в рамках форума-выставки "Россия". Российские дизайнеры представили зрителям одежду из своих коллекций, хедлайнером шоу стал рэпер Тимати. 2024-03-01T21:33 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, индия, китай, сергей сысоев, тимати (тимур юнусов), алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), манеж, департамент культуры, брикс, вднх, выставка-форум "россия", россия