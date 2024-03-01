Рейтинг@Mail.ru
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/forum-1930401357.html
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку - РИА Новости, 01.03.2024
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку
Усиленные меры безопасности приняты вокруг конгресс-центра Nest в турецкой курортной Анталье, где в пятницу открывается Дипломатический форум с участием главы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:43
2024-03-01T09:43
россия
анталья (провинция)
закавказье
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777812691_0:172:3008:1864_1920x0_80_0_0_6a444c919b62850f0a2d11737e01faf1.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Усиленные меры безопасности приняты вокруг конгресс-центра Nest в турецкой курортной Анталье, где в пятницу открывается Дипломатический форум с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. Участники проходят трехэтапную проверку сил безопасности, через QR-код на бейджиках идентифицируется вся информация. Ожидается, что на официальное открытие мероприятия прибудет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. На форуме ожидается участие более 20 глав государств и правительств, около 90 министров, в том числе более 60 министров иностранных дел, и около 80 представителей международных организаций. Одним из участников мероприятия является глава МИД РФ Лавров, который также проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как указали ранее в МИД РФ, Лавров и Фидан обсудят широкий круг актуальных региональных и международных тем, в частности ситуацию в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930061497.html
россия
анталья (провинция)
закавказье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777812691_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_148e2bb7666dba6e1601667b8bc36b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анталья (провинция), закавказье, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, в мире
Россия, Анталья (провинция), Закавказье, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, В мире
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку

Участники форума в Анталье с участием Лаврова проходят трехэтапную проверку

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкУчастники на полях международного дипломатического форума в Анталье
Участники на полях международного дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Участники на полях международного дипломатического форума в Анталье. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Усиленные меры безопасности приняты вокруг конгресс-центра Nest в турецкой курортной Анталье, где в пятницу открывается Дипломатический форум с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости.
Участники проходят трехэтапную проверку сил безопасности, через QR-код на бейджиках идентифицируется вся информация. Ожидается, что на официальное открытие мероприятия прибудет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции
28 февраля, 04:50
На форуме ожидается участие более 20 глав государств и правительств, около 90 министров, в том числе более 60 министров иностранных дел, и около 80 представителей международных организаций.
Одним из участников мероприятия является глава МИД РФ Лавров, который также проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Как указали ранее в МИД РФ, Лавров и Фидан обсудят широкий круг актуальных региональных и международных тем, в частности ситуацию в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Лавров обсудит с главой МИД Турции урегулирование на Украине
28 февраля, 18:20
 
РоссияАнталья (провинция)ЗакавказьеСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала