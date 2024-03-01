https://ria.ru/20240301/forum-1930401357.html
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку - РИА Новости, 01.03.2024
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку
Усиленные меры безопасности приняты вокруг конгресс-центра Nest в турецкой курортной Анталье, где в пятницу открывается Дипломатический форум с участием главы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:43
2024-03-01T09:43
2024-03-01T09:43
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Усиленные меры безопасности приняты вокруг конгресс-центра Nest в турецкой курортной Анталье, где в пятницу открывается Дипломатический форум с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости. Участники проходят трехэтапную проверку сил безопасности, через QR-код на бейджиках идентифицируется вся информация. Ожидается, что на официальное открытие мероприятия прибудет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. На форуме ожидается участие более 20 глав государств и правительств, около 90 министров, в том числе более 60 министров иностранных дел, и около 80 представителей международных организаций. Одним из участников мероприятия является глава МИД РФ Лавров, который также проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как указали ранее в МИД РФ, Лавров и Фидан обсудят широкий круг актуальных региональных и международных тем, в частности ситуацию в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930061497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), закавказье, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, в мире
Россия, Анталья (провинция), Закавказье, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, В мире
Участники Дипломатического форума в Анталье проходят трехэтапную проверку
Участники форума в Анталье с участием Лаврова проходят трехэтапную проверку
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Усиленные меры безопасности приняты вокруг конгресс-центра Nest в турецкой курортной Анталье, где в пятницу открывается Дипломатический форум с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает корреспондент РИА Новости.
Участники проходят трехэтапную проверку сил безопасности, через QR-код на бейджиках идентифицируется вся информация. Ожидается, что на официальное открытие мероприятия прибудет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган
.
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На форуме ожидается участие более 20 глав государств и правительств, около 90 министров, в том числе более 60 министров иностранных дел, и около 80 представителей международных организаций.
Одним из участников мероприятия является глава МИД РФ
Лавров, который также проведет переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом
.
Как указали ранее в МИД РФ, Лавров и Фидан обсудят широкий круг актуальных региональных и международных тем, в частности ситуацию в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах, в Центральной Азии и в Черноморском регионе. Особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.
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