https://ria.ru/20240301/festival-1930490757.html

Гостей Всемирного фестиваля молодежи встречают волонтеры и артисты

Гостей Всемирного фестиваля молодежи встречают волонтеры и артисты - РИА Новости, 01.03.2024

Гостей Всемирного фестиваля молодежи встречают волонтеры и артисты

Более 500 добровольцев и 200 артистов Сочи встречают в аэропорту и на вокзалах участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:42

2024-03-01T14:42

2024-03-01T16:03

сочи

индия

ливан

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Более 500 добровольцев и 200 артистов Сочи встречают в аэропорту и на вокзалах участников Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, сообщает администрация курорта. Уточняется, что Сочи к фестивалю принимает делегации из 188 стран. Так, в четверг и пятницу волонтеры и творческие коллективы встретили гостей из Индии, Ливана, Казахстана, Индонезии, Бразилии, Ирана, Гамбии, Сербии. Самая многочисленная иностранная группа сегодня прибыла на поезде из Белоруссии. В ее составе 630 человек. "Сочи принимает делегации участников Всемирного фестиваля молодежи. Для участников фестиваля на железнодорожных вокзалах и в международном аэропорту подготовили тематические площадки и культурную программу. Организованы трансферы и сопровождение волонтеров к местам проживания и точкам проведения активностей. В рамках городской акции "Гостеприимное волонтерство" участников встречают более 500 добровольцев и 200 артистов учреждений культуры Сочи", - говорится в сообщении. Отмечается, что для участников фестиваля подготовлена программа, которая позволит лучше узнать город, принявший за последние десятилетие Зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду, Всемирный фестиваль молодежи 2017 года и множество других крупных международных событий. Всего в событийном календаре курорта, приуроченном к фестивалю, - более 50 тематических мероприятий, акций и экскурсий. "В Сочи действует городской организационный комитет, он координирует вопросы подготовки и проведения мероприятия. Под особым контролем вопросы транспортной логистики и работы жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, санитарного состояния территорий, обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/festival-1930334830.html

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индия

ливан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, индия, ливан, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024