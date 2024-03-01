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В Сириусе начинается Всемирный фестиваль молодежи

В Сириусе начинается Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

В Сириусе начинается Всемирный фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартует 1 марта на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:08

2024-03-01T00:08

2024-03-01T00:08

россия

сочи

белоруссия

владимир путин

ксения разуваева

юрий башмет

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

союзмультфильм

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартует 1 марта на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. УчастникиВ ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других областях. Белоруссию на фестивале представят 630 человек, Узбекистан - более 200, Таджикистан – 275. Также ожидаются участники из дальнего зарубежья. Так, 360 человек прибыли из Индии, 100 человек будут представлять на фестивале Демократическую Республику Конго, 95 молодых людей приедут из Бангладеш, порядка 100 участников будут представлять Аргентину. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетят 15 американцев и делегация из КНДР. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В рамках специальной детской программы "Начнем будущее вместе" в фестивале примут участие тысяча школьников из 78 стран мира. По данным организаторов, заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Лидерами по количеству участников стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан. Помимо 20 тысяч участников, на фестивале будут эксперты, гости, волонтеры, партнеры, журналисты, представители медиасообщества, различные сервисные службы. В общей сложности, по данным главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля. Город молодежи мира Участники и гости фестиваля соберутся в Городе молодежи мира, который развернули к событию в Сириусе. Ранее в администрации Сириуса сообщали, что площадка полностью подготовлена к фестивалю. На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр, сцена для выступлений. На территории Сириуса было оборудовано 1,5 тысячи светильников, отремонтированы улицы, созданы новые маршруты. Для удобства жителей, гостей фестиваля и туристов были демонтированы заборы, установка которых мешала беспрепятственно передвигаться в зоне Олимпийского парка. Основной фронт восстановительных работ также был выполнен на Имеретинской набережной, которая была разрушена в результате прошлогоднего шторма, ее открыли 29 февраля. Кроме того, жилые здания в Адлерском районе Сочи и на территории Сириус расписаны художниками из Мексики, Испании, Италии и Казахстана. По данным организаторов, расписывать городскую инфраструктуру художники начали еще в начале февраля, тогда российские мастера приступили к рисованию на столбах эстакад, а также на стене автомобильного моста, находящегося неподалеку от аэропорта Сочи. Позднее к творческой работе присоединились иностранные участники, прилетевшие на фестиваль. Кроме того, по данным администрации территории, в Сириусе подготовлены места для изолированного размещения и лечения гостей и участников Всемирного фестиваля молодежи в случае выявления COVID-19. Также предусмотрен запас средств индивидуальной защиты, проводятся регулярная дезинфекция мест общего пользования и медицинские осмотры персонала. Активная работа шла и в Сочи. Там, по данным городских властей, предприятия сферы ЖКХ перешли на усиленный режим работы, приостановлены все плановые строительные работы, внесены изменения в график движения электричек. Кроме того, по данным мэра города Алексея Копайгородского, на охрану общественной безопасности выйдут более трех тысяч правоохранителей и дружинников, а маршруты их патрулирования максимально приближены к площадкам фестиваля и местам массового пребывания людей. ПрограммаОрганизаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира", "Мы – вместе с Россией!". На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ. К примеру, в рамках культурной программы фестиваля будет представлен мультикультурный спектакль "Чехов", в основу которого легли пять рассказов писателя: "Человек в футляре", "Черный монах", "Зеркало", "Спать хочется", "Скрипка Ротшильда", мастер-классы и кинопоказы для участников проведет "Союзмультфильм", а также пройдет фестиваль юношеских оркестров мира под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках. Помимо русского, послушать информацию можно будет на английском, китайском, испанском, арабском и французском языках. Также в рамках фестиваля пройдет Международный молодёжный промышленный форум, который станет крупнейшей диалоговой площадкой для активных и целеустремленных представителей индустрии. А на выставке промышленных проектов "Мы – будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов. Не останется без внимания и тема космоса. На фестивале молодёжи пройдет перформативно-образовательный проект "Наш космос" в постановке главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова" Алексея Франдетти. Ведущими шоу станут Юлия Пересильд и Милош Бикович, сыгравшие главные роли в фильме "Вызов". Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", где участники дискуссии обсудят ключевые идеи великого философа, связанные с понятиями этики, познания и морали, и Фестиваль школы иннопрактики "Глобальные ценности", который познакомит гостей с постановками лучших российских и зарубежных балетмейстеров. Институт развития интернета организует на площадке мероприятия первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента. На фестивале, помимо этого, еще ожидаются дискуссия и дебаты о БРИКС. А на трассе "Сочи Автодром" пройдут фиджитал-гонки G-Drive. ВолонтерыПомогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. По данным организаторов фестиваля, всего на территории Сириуса будут задействованы 4 тысячи добровольцев, а 1 тысяча городских волонтёров будут встречать иностранных гостей и обеспечивать атмосферу праздника и гостеприимства в Москве. Добровольцы распределены по 15 функциональным направлениям: от бесперебойного обеспечения деятельности всех служб фестиваля до оказания медицинской помощи и сопровождения зарубежных делегаций. Кроме того, 45 студентов из 17 регионов России стали проводниками пассажирских поездов фестиваля. Они были выбраны из более 400 кандидатов по результатам конкурса, организованного российскими студенческими отрядами совместно с АО "Федеральная пассажирская компания". Студенты-проводники будут сопровождать участников фестиваля в рамках пассажирских перевозок по направлениям Адлер — Москва и Казань — Адлер и обеспечивать их комфорт в пути. Первый рейс отправился 19 февраля, поездки продолжатся до 12 марта. Всего, по данным дирекции фестиваля, около 28 тысяч волонтеров, технических работников и сотрудников объектов федеральной территории Сириус примут участие в организации Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/festival-1929719748.html

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https://ria.ru/20240229/festival-1930334830.html

https://ria.ru/20240228/marafon-1930004933.html

https://ria.ru/20240229/tovary-1930138222.html

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россия, сочи, белоруссия, владимир путин, ксения разуваева, юрий башмет, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), союзмультфильм