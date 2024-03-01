https://ria.ru/20240301/ege-1930547603.html

В Дагестане планируют провести ЕГЭ для членов правительства

В Дагестане планируют провести ЕГЭ для членов правительства - РИА Новости, 01.03.2024

В Дагестане планируют провести ЕГЭ для членов правительства

Единый государственный экзамен для членов правительства планируют провести в Дагестане, инициатором акции выступает министерство образования и науки республики. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:18

2024-03-01T17:18

2024-03-01T17:18

общество

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 мар - РИА Новости. Единый государственный экзамен для членов правительства планируют провести в Дагестане, инициатором акции выступает министерство образования и науки республики. В пятницу на заседании коллегии министерства руководитель ведомства Яхья Бучаев напомнил, что ежегодно в Дагестане проводится акция "ЕГЭ для родителей" для ознакомления родителей с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ. "Мы ее (акцию) планируем провести в период мартовских каникул, в одну из суббот - 23-го либо 30 марта, и уверен, руководство республики не откажется поддержать инициативу вовлечения в данную акцию членов правительства Республики Дагестан (РД), нашу акцию можно будет назвать "ЕГЭ для правительства РД", – сказал министр.

https://ria.ru/20240229/ege-1930203517.html

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общество, россия, республика дагестан