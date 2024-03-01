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Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов

Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов - РИА Новости, 01.03.2024

Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов

В правительстве Пензенской области подтвердили смерть бывшего сенатора от региона Владимира Едалова, политик скончался в возрасте 69 лет. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:33

2024-03-01T11:33

2024-03-01T12:46

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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В правительстве Пензенской области подтвердили смерть бывшего сенатора от региона Владимира Едалова, политик скончался в возрасте 69 лет.Ранее ряд пензенских СМИ сообщил о смерти Едалова."Да. Всё верно", - сообщили РИА Новости в правительстве региона в ответ на вопрос, действительно ли сегодня скончался экс-сенатор от правительства Пензенской области Едалов. Источник в правительстве региона уточнил РИА Новости, что Едалов "серьезно болел".Как сообщило правительство региона на своём сайте, церемония прощания с Едаловым пройдет в Пензенской областной филармонии в воскресенье с 11.00 до 12.00 мск, а похоронен он будет на Новозападном кладбище Пензы.По данным сайта правительства области, губернатор региона Олег Мельниченко, депутаты и члены правительства области выразили соболезнования родным и близким экс-сенатора. "Владимир Федорович был профессионалом своего дела, человеком с выдающимися лидерскими и организаторскими качествами, настоящим патриотом. Его знали и уважали жители Пензенской области... (а также - ред.) за пределами нашего региона. Работая на ответственных руководящих должностях, он стремился сделать лучше жизнь в Пензенской области, помочь жителям региона в решении масштабных задач и каждодневных проблем. Его добросовестность, принципиальность, человечность были и остаются примером для всех нас. Добрая память о Владимире Фёдоровиче Едалове навсегда останется с нами", - говорится в сообщении правительства области.Владимир Федорович Едалов родился 18 июня 1954 года в Пензе. Окончил Пензенский государственный университет. С 1972 по 1978 годы на пензенском заводе "ВЭМ" прошел путь от ученика слесаря до мастера цеха и заместителя секретаря комитета ВЛКСМ. В 1979-1984 годах занимал пост заведующего сектором методической работы пензенского обкома ВЛКСМ. В 1984-2009 годах работал в управлении ГИБДД УВД по Пензенской области, в том числе с 1994 года начальником управления. Затем до 2013 года работал в правительстве Пензенской области, где сначала возглавлял транспортное управление, а затем управление делами. В 2012-2013 годах являлся депутатом регионального законодательного собрания от партии "Единая Россия". С апреля 2013-го по сентябрь 2015 года был членом Совета Федерации от правительства Пензенской области, а в 2016-2022 годах - главой администрации Сосновоборского района Пензенской области.Награжден орденом Почета, почетным знаком губернатора Пензенской области "Во славу земли Пензенской", является почетным гражданином Пензы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, пензенская область, пенза, совет федерации рф