https://ria.ru/20240301/edalov-1930427274.html
Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов
Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов - РИА Новости, 01.03.2024
Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов
В правительстве Пензенской области подтвердили смерть бывшего сенатора от региона Владимира Едалова, политик скончался в возрасте 69 лет. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:33
2024-03-01T11:33
2024-03-01T12:46
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САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В правительстве Пензенской области подтвердили смерть бывшего сенатора от региона Владимира Едалова, политик скончался в возрасте 69 лет.Ранее ряд пензенских СМИ сообщил о смерти Едалова."Да. Всё верно", - сообщили РИА Новости в правительстве региона в ответ на вопрос, действительно ли сегодня скончался экс-сенатор от правительства Пензенской области Едалов. Источник в правительстве региона уточнил РИА Новости, что Едалов "серьезно болел".Как сообщило правительство региона на своём сайте, церемония прощания с Едаловым пройдет в Пензенской областной филармонии в воскресенье с 11.00 до 12.00 мск, а похоронен он будет на Новозападном кладбище Пензы.По данным сайта правительства области, губернатор региона Олег Мельниченко, депутаты и члены правительства области выразили соболезнования родным и близким экс-сенатора. "Владимир Федорович был профессионалом своего дела, человеком с выдающимися лидерскими и организаторскими качествами, настоящим патриотом. Его знали и уважали жители Пензенской области... (а также - ред.) за пределами нашего региона. Работая на ответственных руководящих должностях, он стремился сделать лучше жизнь в Пензенской области, помочь жителям региона в решении масштабных задач и каждодневных проблем. Его добросовестность, принципиальность, человечность были и остаются примером для всех нас. Добрая память о Владимире Фёдоровиче Едалове навсегда останется с нами", - говорится в сообщении правительства области.Владимир Федорович Едалов родился 18 июня 1954 года в Пензе. Окончил Пензенский государственный университет. С 1972 по 1978 годы на пензенском заводе "ВЭМ" прошел путь от ученика слесаря до мастера цеха и заместителя секретаря комитета ВЛКСМ. В 1979-1984 годах занимал пост заведующего сектором методической работы пензенского обкома ВЛКСМ. В 1984-2009 годах работал в управлении ГИБДД УВД по Пензенской области, в том числе с 1994 года начальником управления. Затем до 2013 года работал в правительстве Пензенской области, где сначала возглавлял транспортное управление, а затем управление делами. В 2012-2013 годах являлся депутатом регионального законодательного собрания от партии "Единая Россия". С апреля 2013-го по сентябрь 2015 года был членом Совета Федерации от правительства Пензенской области, а в 2016-2022 годах - главой администрации Сосновоборского района Пензенской области.Награжден орденом Почета, почетным знаком губернатора Пензенской области "Во славу земли Пензенской", является почетным гражданином Пензы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пензенская область, пенза, совет федерации рф
Политика, Пензенская область, Пенза, Совет Федерации РФ
Умер бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов
Пензенские власти подтвердили смерть бывшего сенатора от региона Едалова
САРАТОВ, 1 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В правительстве Пензенской области подтвердили смерть бывшего сенатора от региона Владимира Едалова, политик скончался в возрасте 69 лет.
Ранее ряд пензенских СМИ сообщил о смерти Едалова.
"Да. Всё верно", - сообщили РИА Новости в правительстве региона в ответ на вопрос, действительно ли сегодня скончался экс-сенатор от правительства Пензенской области Едалов. Источник в правительстве региона уточнил РИА Новости, что Едалов "серьезно болел".
Как сообщило правительство региона на своём сайте, церемония прощания с Едаловым пройдет в Пензенской областной филармонии в воскресенье с 11.00 до 12.00 мск, а похоронен он будет на Новозападном кладбище Пензы.
По данным сайта правительства области, губернатор региона Олег Мельниченко, депутаты и члены правительства области выразили соболезнования родным и близким экс-сенатора. "Владимир Федорович был профессионалом своего дела, человеком с выдающимися лидерскими и организаторскими качествами, настоящим патриотом. Его знали и уважали жители Пензенской области... (а также - ред.) за пределами нашего региона. Работая на ответственных руководящих должностях, он стремился сделать лучше жизнь в Пензенской области, помочь жителям региона в решении масштабных задач и каждодневных проблем. Его добросовестность, принципиальность, человечность были и остаются примером для всех нас. Добрая память о Владимире Фёдоровиче Едалове навсегда останется с нами", - говорится в сообщении правительства области.
Владимир Федорович Едалов родился 18 июня 1954 года в Пензе. Окончил Пензенский государственный университет. С 1972 по 1978 годы на пензенском заводе "ВЭМ" прошел путь от ученика слесаря до мастера цеха и заместителя секретаря комитета ВЛКСМ. В 1979-1984 годах занимал пост заведующего сектором методической работы пензенского обкома ВЛКСМ. В 1984-2009 годах работал в управлении ГИБДД УВД по Пензенской области, в том числе с 1994 года начальником управления. Затем до 2013 года работал в правительстве Пензенской области, где сначала возглавлял транспортное управление, а затем управление делами. В 2012-2013 годах являлся депутатом регионального законодательного собрания от партии "Единая Россия". С апреля 2013-го по сентябрь 2015 года был членом Совета Федерации от правительства Пензенской области, а в 2016-2022 годах - главой администрации Сосновоборского района Пензенской области.
Награжден орденом Почета, почетным знаком губернатора Пензенской области "Во славу земли Пензенской", является почетным гражданином Пензы.