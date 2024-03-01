https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930521091.html
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов - РИА Новости, 01.03.2024
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов
Отключение электроэнергии в Душанбе не повлияло на боевую готовность дислоцированных в республике российских военных объектов, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:55
2024-03-01T15:55
2024-03-01T15:55
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ДУШАНБЕ, 1 мар – РИА Новости. Отключение электроэнергии в Душанбе не повлияло на боевую готовность дислоцированных в республике российских военных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального военного округа. "Сбои в подаче электроснабжении, отоплении и работе сотовых операторов... в Душанбе не повлияли на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике", - сказал собеседник агентства. По его словам, военная база была оперативно переведена на резервные источники питания. "Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению", - сказали сотрудник пресс-службы. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах, Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения.
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930430209.html
https://ria.ru/20240221/tadzhikistan-1928830043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, таджикистан, россия, в мире
Душанбе, Таджикистан, Россия, В мире
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов
Блэкаут в Душанбе не повлиял на боевую готовность российских военных объектов