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Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов - РИА Новости, 01.03.2024
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15:55 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930521091.html
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов - РИА Новости, 01.03.2024
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов
Отключение электроэнергии в Душанбе не повлияло на боевую готовность дислоцированных в республике российских военных объектов, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:55
2024-03-01T15:55
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ДУШАНБЕ, 1 мар – РИА Новости. Отключение электроэнергии в Душанбе не повлияло на боевую готовность дислоцированных в республике российских военных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального военного округа. "Сбои в подаче электроснабжении, отоплении и работе сотовых операторов... в Душанбе не повлияли на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике", - сказал собеседник агентства. По его словам, военная база была оперативно переведена на резервные источники питания. "Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению", - сказали сотрудник пресс-службы. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах, Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения.
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930430209.html
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Душанбе, Таджикистан, Россия, В мире
Блэкаут в Душанбе не повлиял на работу российских военных объектов

Блэкаут в Душанбе не повлиял на боевую готовность российских военных объектов

© Sputnik / Амир ИсаевДушанбе
Душанбе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Амир Исаев
Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 мар – РИА Новости. Отключение электроэнергии в Душанбе не повлияло на боевую готовность дислоцированных в республике российских военных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального военного округа.
"Сбои в подаче электроснабжении, отоплении и работе сотовых операторов... в Душанбе не повлияли на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, военная база была оперативно переведена на резервные источники питания. "Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению", - сказали сотрудник пресс-службы.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах, Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения.
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