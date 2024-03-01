https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930440037.html
В Душанбе возобновили подачу света и отопления
В Душанбе возобновили подачу света и отопления - РИА Новости, 01.03.2024
В Душанбе возобновили подачу света и отопления
В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:00
2024-03-01T12:00
2024-03-01T12:12
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ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана РИА Новости сообщили, что в результате аварии в электросетях город был обесточен, жители остались без отопления в минусовую температуру. Также не работала сотовая связь и интернет.Авария произошла в результате перегрузки сети, поскольку в холодную погоду население увеличило потребление электричества, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240115/otoplenie-1921513555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, в мире
В Душанбе возобновили подачу света и отопления
В Душанбе спустя почти три часа возобновили подачу света и отопления
ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана
РИА Новости сообщили, что в результате аварии в электросетях город был обесточен, жители остались без отопления в минусовую температуру. Также не работала сотовая связь и интернет.
Авария произошла в результате перегрузки сети, поскольку в холодную погоду население увеличило потребление электричества, отметили в ведомстве.
Рада осталась без отопления из-за аварии