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В Душанбе возобновили подачу света и отопления - РИА Новости, 01.03.2024
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12:00 01.03.2024 (обновлено: 12:12 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930440037.html
В Душанбе возобновили подачу света и отопления
В Душанбе возобновили подачу света и отопления - РИА Новости, 01.03.2024
В Душанбе возобновили подачу света и отопления
В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:00
2024-03-01T12:12
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ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана РИА Новости сообщили, что в результате аварии в электросетях город был обесточен, жители остались без отопления в минусовую температуру. Также не работала сотовая связь и интернет.Авария произошла в результате перегрузки сети, поскольку в холодную погоду население увеличило потребление электричества, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240115/otoplenie-1921513555.html
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душанбе, в мире
Душанбе, В мире
В Душанбе возобновили подачу света и отопления

В Душанбе спустя почти три часа возобновили подачу света и отопления

© Sputnik / Амир ИсаевДушанбе
Душанбе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Амир Исаев
Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана РИА Новости сообщили, что в результате аварии в электросетях город был обесточен, жители остались без отопления в минусовую температуру. Также не работала сотовая связь и интернет.
Авария произошла в результате перегрузки сети, поскольку в холодную погоду население увеличило потребление электричества, отметили в ведомстве.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Рада осталась без отопления из-за аварии
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