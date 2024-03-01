https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930440037.html

В Душанбе возобновили подачу света и отопления

В Душанбе возобновили подачу света и отопления - РИА Новости, 01.03.2024

В Душанбе возобновили подачу света и отопления

В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:00

2024-03-01T12:00

2024-03-01T12:12

душанбе

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ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе спустя почти три часа возобновили электроснабжение и отопление, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Таджикистана РИА Новости сообщили, что в результате аварии в электросетях город был обесточен, жители остались без отопления в минусовую температуру. Также не работала сотовая связь и интернет.Авария произошла в результате перегрузки сети, поскольку в холодную погоду население увеличило потребление электричества, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240115/otoplenie-1921513555.html

душанбе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

душанбе, в мире