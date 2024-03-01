https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930430209.html

Власти назвали причину аварии в электросетях в Душанбе

Власти назвали причину аварии в электросетях в Душанбе - РИА Новости, 01.03.2024

Власти назвали причину аварии в электросетях в Душанбе

Авария в электросетях в Душанбе, в результате которой город был обесточен, произошла из-за перенагрузки подстанции, подача электроэнергии возобновлена, сообщили РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:41

2024-03-01T11:41

2024-03-01T12:30

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ДУШАНБЕ, 1 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Авария в электросетях в Душанбе, в результате которой город был обесточен, произошла из-за перенагрузки подстанции, подача электроэнергии возобновлена, сообщили РИА Новости в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне."Авария в электросетях в Душанбе, в результате которой город был обесточен с 11.10 до 13.54 местного времени (09.10 – 11.54 мск), произошла из-за перенагрузки подстанции, которая получает электроэнергию с Нурекской ГЭС", - сказал собеседник агентства.По его словам. из-за резкого похолодания увеличилось потребление электроэнергии с данного гидроузла, а уровень водохранилища резко упал. В столице Таджикистана перестал работать интернет, а мобильная связь работала с перебоями, кроме того, в жилых и госпомещениях стали холодными батареи отопления.На подстанции в Душанбе были проведены срочные ремонтные работы, и через 2 часа 44 минуты подача электроэнергии была возобновлена, но до сих пор мобильная связь и интернет работают нестабильно.

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душанбе, таджикистан, жкх, в мире