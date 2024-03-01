https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930419077.html

В Душанбе полностью отключились электричество и отопление

В Душанбе полностью отключились электричество и отопление - РИА Новости, 01.03.2024

В Душанбе полностью отключились электричество и отопление

В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:05

2024-03-01T11:05

2024-03-01T11:43

душанбе

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ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. Электроснабжение в столице Таджикистана пропало в 11.10 (09.10 мск), сразу стали холодными батареи. Горэлектросеть на звонки не отвечает, о причинах сбоев пока ничего не известно. Сейчас на улице Душанбе минус 1 градус, идет снег.

https://ria.ru/20230822/ryba-1891627069.html

душанбе

таджикистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

душанбе, таджикистан, в мире