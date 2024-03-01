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В Душанбе полностью отключились электричество и отопление - РИА Новости, 01.03.2024
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11:05 01.03.2024 (обновлено: 11:43 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930419077.html
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление - РИА Новости, 01.03.2024
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление
В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:43
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ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. Электроснабжение в столице Таджикистана пропало в 11.10 (09.10 мск), сразу стали холодными батареи. Горэлектросеть на звонки не отвечает, о причинах сбоев пока ничего не известно. Сейчас на улице Душанбе минус 1 градус, идет снег.
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душанбе, таджикистан, в мире
Душанбе, Таджикистан, В мире
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление

В Душанбе полностью отключились электричество и отопление, не работает связь

© Sputnik / Амир ИсаевДушанбе
Душанбе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Амир Исаев
Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости.
Электроснабжение в столице Таджикистана пропало в 11.10 (09.10 мск), сразу стали холодными батареи. Горэлектросеть на звонки не отвечает, о причинах сбоев пока ничего не известно.
Сейчас на улице Душанбе минус 1 градус, идет снег.
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