https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930419077.html
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление - РИА Новости, 01.03.2024
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление
В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:43
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ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. В Душанбе отключились электроснабжение, отопление, сотовая связь работает с перебоями, передает корреспондент РИА Новости. Электроснабжение в столице Таджикистана пропало в 11.10 (09.10 мск), сразу стали холодными батареи. Горэлектросеть на звонки не отвечает, о причинах сбоев пока ничего не известно. Сейчас на улице Душанбе минус 1 градус, идет снег.
https://ria.ru/20230822/ryba-1891627069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, таджикистан, в мире
Душанбе, Таджикистан, В мире
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление
В Душанбе полностью отключились электричество и отопление, не работает связь