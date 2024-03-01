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В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024
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23:57 01.03.2024 (обновлено: 23:58 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/dtp-1930616608.html
В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей
В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024
В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей
Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:57
2024-03-01T23:58
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм- канале. Как информирует ведомство, около 19.27 мск в пятницу в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от прохожего, ставшего очевидцем ДТП во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту. По его словам, женщина на черном Lexus разбила "около четырех автомобилей", после чего покинула свою машину и скрылась. "По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица "Лексуса", - говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, женщина не была пьяна и "просто не справилась с управлением". В отношении нее возбуждено административное дело по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
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происшествия, авто, санкт-петербург, красногвардейский район, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей

Петербурженка на Lexus не справилась с управлением и разбила несколько машин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм- канале.
Как информирует ведомство, около 19.27 мск в пятницу в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от прохожего, ставшего очевидцем ДТП во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту. По его словам, женщина на черном Lexus разбила "около четырех автомобилей", после чего покинула свою машину и скрылась.
«
"По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица "Лексуса", - говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, женщина не была пьяна и "просто не справилась с управлением". В отношении нее возбуждено административное дело по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургКрасногвардейский районРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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