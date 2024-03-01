https://ria.ru/20240301/dtp-1930616608.html

В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей

В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024

В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей

Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:57

2024-03-01T23:57

2024-03-01T23:58

происшествия

авто

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм- канале. Как информирует ведомство, около 19.27 мск в пятницу в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от прохожего, ставшего очевидцем ДТП во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту. По его словам, женщина на черном Lexus разбила "около четырех автомобилей", после чего покинула свою машину и скрылась. "По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица "Лексуса", - говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, женщина не была пьяна и "просто не справилась с управлением". В отношении нее возбуждено административное дело по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, санкт-петербург, красногвардейский район, россия, гибдд мвд рф