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Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях - РИА Новости, 01.03.2024
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13:00 01.03.2024 (обновлено: 13:14 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/aktsii-1930462516.html
Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях - РИА Новости, 01.03.2024
Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:00
2024-03-01T13:14
дмитрий песков
алексей навальный*
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального* в день его похорон."Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального* провести акции "по всей России".По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Навальный* будет похоронен в пятницу.* Включен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929227455.html
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дмитрий песков, алексей навальный*, происшествия, россия, общество
Дмитрий Песков, Алексей Навальный*, Происшествия, Россия, Общество
Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Песков: участники несанкционированных акций понесут ответственность по закону

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального* в день его похорон.
"Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального* провести акции "по всей России".
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По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
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Навальный* будет похоронен в пятницу.
* Включен в перечень террористов и экстремистов.
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