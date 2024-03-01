https://ria.ru/20240301/aktsii-1930462516.html

Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях - РИА Новости, 01.03.2024

Кремль напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:00

2024-03-01T13:00

2024-03-01T13:14

дмитрий песков

алексей навальный*

происшествия

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Любые несанкционированные сборища являются нарушением закона, а их участники будут нести ответственность, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о призывах сторонников Алексея Навального* в день его похорон."Нет, нет никаких комментариев. У нас есть, наверное, напоминание что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля комментарий данных о призывах сторонников Навального* провести акции "по всей России".По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Навальный* будет похоронен в пятницу.* Включен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929227455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, алексей навальный*, происшествия, россия, общество