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Косачев назвал выступление Путина сильным посланием - РИА Новости, 29.02.2024
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15:45 29.02.2024 (обновлено: 15:56 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vystuplenie-1930283405.html
Косачев назвал выступление Путина сильным посланием
Косачев назвал выступление Путина сильным посланием - РИА Новости, 29.02.2024
Косачев назвал выступление Путина сильным посланием
Общее впечатление от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием – сильное послание сильного лидера сильной страны, послание... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:45
2024-02-29T15:56
политика
россия
константин косачев
совет федерации рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Общее впечатление от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием – сильное послание сильного лидера сильной страны, послание мира, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. &quot;Важнейшее событие в преддверии предстоящих уже скоро выборов – послание президента России палатам Федерального Собрания… Общее впечатление – сильное послание сильного лидера сильной страны&quot;, - заявил политик.По словам Косачева, не только обращение действующего главы государства к парламентариям и ко всей стране, но и предвыборная программа. "Это – очень важный элемент действующей демократии: избирателю предлагается голосовать не только за лидера, но и за его программу", - добавил он. Долгосрочная стратегия развития страны, которую мы сегодня услышали, "взгляд в будущее", как ее назвал глава государства, конечно же, впечатляет масштабом, конкретностью и реалистичностью, написал Косачев. "Явно преобладал ориентир на внутренние дела, на решение вопросов собственного развития. Это – послание мира, а не войны, в чем вижу очень убедительный ответ всем тем, кто пытается демонизировать Россию и лично Путина как источник имперских амбиций. Сигнал очевиден: нам своих дел хватает", - отметил сенатор. Еще один очень заметный аспект – в центре внимания человек, отметил Косачев. "Это вопросы демографии (семья, ее защищенность, поддержка многодетности). Единая система подготовки кадров от детского сада, через школы и СПО (среднее профобразование) – до вузов. Организация рынка труда в соответствии с потребностями государства, экономики, науки, социальной сферы, культуры. Конкретные меры по поддержке менее защищенных слоев населения", - перечислил прозвучавшие темы политик. Отдельное внимание – участникам СВО и их семьям. Еще два ключевых понятия: суверенитет – как непременное условие достижения целей, и ценности – как фактор, объединяющий народ. По сути – форма и содержание, написал он. "В международном контексте отметил бы слова президента о том, что, несмотря на абсолютно деструктивные действия Запада, необходимо формировать новую систему безопасности в Евразии", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20240229/putin-1930208063.html
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политика, россия, константин косачев, совет федерации рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Косачев назвал выступление Путина сильным посланием

Косачев о выступлении Путина: сильное послание сильного лидера сильной страны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Общее впечатление от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием – сильное послание сильного лидера сильной страны, послание мира, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
«

"Важнейшее событие в преддверии предстоящих уже скоро выборов – послание президента России палатам Федерального Собрания… Общее впечатление – сильное послание сильного лидера сильной страны", - заявил политик.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
Вчера, 14:26
По словам Косачева, не только обращение действующего главы государства к парламентариям и ко всей стране, но и предвыборная программа. "Это – очень важный элемент действующей демократии: избирателю предлагается голосовать не только за лидера, но и за его программу", - добавил он.
Долгосрочная стратегия развития страны, которую мы сегодня услышали, "взгляд в будущее", как ее назвал глава государства, конечно же, впечатляет масштабом, конкретностью и реалистичностью, написал Косачев.
«
"Явно преобладал ориентир на внутренние дела, на решение вопросов собственного развития. Это – послание мира, а не войны, в чем вижу очень убедительный ответ всем тем, кто пытается демонизировать Россию и лично Путина как источник имперских амбиций. Сигнал очевиден: нам своих дел хватает", - отметил сенатор.
Еще один очень заметный аспект – в центре внимания человек, отметил Косачев. "Это вопросы демографии (семья, ее защищенность, поддержка многодетности). Единая система подготовки кадров от детского сада, через школы и СПО (среднее профобразование) – до вузов. Организация рынка труда в соответствии с потребностями государства, экономики, науки, социальной сферы, культуры. Конкретные меры по поддержке менее защищенных слоев населения", - перечислил прозвучавшие темы политик.
Отдельное внимание – участникам СВО и их семьям. Еще два ключевых понятия: суверенитет – как непременное условие достижения целей, и ценности – как фактор, объединяющий народ. По сути – форма и содержание, написал он.
«
"В международном контексте отметил бы слова президента о том, что, несмотря на абсолютно деструктивные действия Запада, необходимо формировать новую систему безопасности в Евразии", - заключил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу
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ПолитикаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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