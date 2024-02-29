https://ria.ru/20240229/vystuplenie-1930283405.html

Косачев назвал выступление Путина сильным посланием

Косачев назвал выступление Путина сильным посланием - РИА Новости, 29.02.2024

Косачев назвал выступление Путина сильным посланием

Общее впечатление от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием – сильное послание сильного лидера сильной страны, послание... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:45

2024-02-29T15:45

2024-02-29T15:56

политика

россия

константин косачев

совет федерации рф

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Общее впечатление от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием – сильное послание сильного лидера сильной страны, послание мира, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. "Важнейшее событие в преддверии предстоящих уже скоро выборов – послание президента России палатам Федерального Собрания… Общее впечатление – сильное послание сильного лидера сильной страны", - заявил политик.По словам Косачева, не только обращение действующего главы государства к парламентариям и ко всей стране, но и предвыборная программа. "Это – очень важный элемент действующей демократии: избирателю предлагается голосовать не только за лидера, но и за его программу", - добавил он. Долгосрочная стратегия развития страны, которую мы сегодня услышали, "взгляд в будущее", как ее назвал глава государства, конечно же, впечатляет масштабом, конкретностью и реалистичностью, написал Косачев. "Явно преобладал ориентир на внутренние дела, на решение вопросов собственного развития. Это – послание мира, а не войны, в чем вижу очень убедительный ответ всем тем, кто пытается демонизировать Россию и лично Путина как источник имперских амбиций. Сигнал очевиден: нам своих дел хватает", - отметил сенатор. Еще один очень заметный аспект – в центре внимания человек, отметил Косачев. "Это вопросы демографии (семья, ее защищенность, поддержка многодетности). Единая система подготовки кадров от детского сада, через школы и СПО (среднее профобразование) – до вузов. Организация рынка труда в соответствии с потребностями государства, экономики, науки, социальной сферы, культуры. Конкретные меры по поддержке менее защищенных слоев населения", - перечислил прозвучавшие темы политик. Отдельное внимание – участникам СВО и их семьям. Еще два ключевых понятия: суверенитет – как непременное условие достижения целей, и ценности – как фактор, объединяющий народ. По сути – форма и содержание, написал он. "В международном контексте отметил бы слова президента о том, что, несмотря на абсолютно деструктивные действия Запада, необходимо формировать новую систему безопасности в Евразии", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20240229/putin-1930208063.html

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политика, россия, константин косачев, совет федерации рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024