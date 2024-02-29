https://ria.ru/20240229/vyplata-1930201200.html

Путин предложил увеличить выплату классным руководителям в малых городах

Путин предложил увеличить выплату классным руководителям в малых городах - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил увеличить выплату классным руководителям в малых городах

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:58

2024-02-29T12:58

2024-02-29T17:45

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах."Отдельным решением предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живут меньше 100 тысяч человек, а это по сути все наши небольшие города, райцентры, поселки, села. Так вот, уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование