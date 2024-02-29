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Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 29.02.2024
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14:10 29.02.2024 (обновлено: 14:50 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html
Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург
Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой - Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:10
2024-02-29T14:50
москва
санкт-петербург
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой - Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород."Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород", - сказал Путин в послании Федеральному собранию, говоря о проектах ВСМ в России.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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москва, санкт-петербург, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин
Москва, Санкт-Петербург, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург

Путин: ВСМ Москва — Петербург пройдет через Тверь и Великий Новгород

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой - Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород.
«
"Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород", - сказал Путин в послании Федеральному собранию, говоря о проектах ВСМ в России.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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МоскваСанкт-ПетербургПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир Путин
 
 
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