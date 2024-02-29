https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html

Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург

Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой - Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:10

2024-02-29T14:10

2024-02-29T14:50

москва

санкт-петербург

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой - Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород."Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород", - сказал Путин в послании Федеральному собранию, говоря о проектах ВСМ в России.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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москва, санкт-петербург, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин