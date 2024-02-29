https://ria.ru/20240229/ustritsy-1930369354.html

Россия после введения санкций увеличила производство устриц

Россия после введения санкций увеличила производство устриц - РИА Новости, 01.03.2024

Россия после введения санкций увеличила производство устриц

Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T23:29

2024-02-29T23:29

2024-03-01T09:59

выставка-форум "россия"

экономика

россия

дальний восток

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

илья шестаков

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930404103_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_e9ab0c790d40973b2e32c94b22ea6c80.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия". В целом объем производства ценных морепродуктов в России - это, например, моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки - вырос с 2018 года в 5 раз и составил по итогам прошлого года 84 тысячи тонн. Глава Росрыболовства напомнил, что за последние десять лет больше чем в два раза вырос и объем производства аквакультуры, где динамика ежегодного роста составляет порядка 10%. "Пока мы производим порядка 400 тысяч тонн, план - выйти до 2030 года на объем в 600 тысяч тонн", - сказал Шестаков. Он пояснил, что аквакультурная рыба как продукт наиболее приближена к покупателю, поскольку может производиться в других регионах, а не только идти с Дальнего Востока: такая доставка занимает длительное время, рыба идет в основном мороженая. Наиболее востребованный продукт сейчас - лососевые виды рыб. "Глобально мы этим направлением стали заниматься после вступления в силу закона об аквакультуре в 2014 году. Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять и возможности и любительского рыболовства", - заключил Шестаков.

https://ria.ru/20240226/ryba-1929563531.html

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, выставка-форум "россия"