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Россия после введения санкций увеличила производство устриц - РИА Новости, 01.03.2024
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23:29 29.02.2024 (обновлено: 09:59 01.03.2024)
https://ria.ru/20240229/ustritsy-1930369354.html
Россия после введения санкций увеличила производство устриц
Россия после введения санкций увеличила производство устриц - РИА Новости, 01.03.2024
Россия после введения санкций увеличила производство устриц
Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил РИА Новости, 01.03.2024
2024-02-29T23:29
2024-03-01T09:59
выставка-форум "россия"
экономика
россия
дальний восток
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
илья шестаков
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия". В целом объем производства ценных морепродуктов в России - это, например, моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки - вырос с 2018 года в 5 раз и составил по итогам прошлого года 84 тысячи тонн. Глава Росрыболовства напомнил, что за последние десять лет больше чем в два раза вырос и объем производства аквакультуры, где динамика ежегодного роста составляет порядка 10%. "Пока мы производим порядка 400 тысяч тонн, план - выйти до 2030 года на объем в 600 тысяч тонн", - сказал Шестаков. Он пояснил, что аквакультурная рыба как продукт наиболее приближена к покупателю, поскольку может производиться в других регионах, а не только идти с Дальнего Востока: такая доставка занимает длительное время, рыба идет в основном мороженая. Наиболее востребованный продукт сейчас - лососевые виды рыб. "Глобально мы этим направлением стали заниматься после вступления в силу закона об аквакультуре в 2014 году. Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять и возможности и любительского рыболовства", - заключил Шестаков.
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экономика, россия, дальний восток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Дальний Восток, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Илья Шестаков, Выставка-форум "Россия"
Россия после введения санкций увеличила производство устриц

Росрыболовство: Россия увеличила производство устриц, доля своих - до 70%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУстрицы
Устрицы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Устрицы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия после введения санкций увеличила производство устриц и в настоящее время самостоятельно производит до 70% всего объема, потребляемого населением, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Санкции ввели, и сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия".
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В целом объем производства ценных морепродуктов в России - это, например, моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки - вырос с 2018 года в 5 раз и составил по итогам прошлого года 84 тысячи тонн.
Глава Росрыболовства напомнил, что за последние десять лет больше чем в два раза вырос и объем производства аквакультуры, где динамика ежегодного роста составляет порядка 10%. "Пока мы производим порядка 400 тысяч тонн, план - выйти до 2030 года на объем в 600 тысяч тонн", - сказал Шестаков.
Он пояснил, что аквакультурная рыба как продукт наиболее приближена к покупателю, поскольку может производиться в других регионах, а не только идти с Дальнего Востока: такая доставка занимает длительное время, рыба идет в основном мороженая. Наиболее востребованный продукт сейчас - лососевые виды рыб.
"Глобально мы этим направлением стали заниматься после вступления в силу закона об аквакультуре в 2014 году. Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять и возможности и любительского рыболовства", - заключил Шестаков.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияДальний ВостокФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Илья ШестаковВыставка-форум "Россия"
 
 
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