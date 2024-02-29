https://ria.ru/20240229/ukraina-1930132279.html
Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ
Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024
Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ
Число женщин-военнослужащих ВСУ растет на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:58
2024-02-29T09:58
2024-02-29T10:10
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ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Число женщин-военнослужащих ВСУ растет на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники."На сватовском и кременском участке растет количество женщин на передовых позициях", - сообщил Марочко.По его словам, в ходе работы радиоэлектронной разведки на линии боевого соприкосновения фиксируется рост числа абонентов с женским голосом."В ходе анализа переговоров стало известно, что среди них есть офицеры младшего и среднего звена, которые управляют ведением боевых действий", - подчеркнул Марочко.Ранее в феврале он же рассказывал РИА Новости, что пополнение, в которое вошли женщины, прибыло в 12-ю бригаду спецназначения "Азов"* на сватовско-кременском направлении, средний возраст военнослужащих - 35 лет.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857441344.html
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894926854.html
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украина, в мире, россия, андрей марочко
Украина, В мире, Россия, Андрей Марочко
Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ
Марочко: число женщин-военных в рядах ВСУ на передовой в Донбассе растет
ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Число женщин-военнослужащих ВСУ растет на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"На сватовском и кременском участке растет количество женщин на передовых позициях", - сообщил Марочко.
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По его словам, в ходе работы радиоэлектронной разведки на линии боевого соприкосновения фиксируется рост числа абонентов с женским голосом.
"В ходе анализа переговоров стало известно, что среди них есть офицеры младшего и среднего звена, которые управляют ведением боевых действий", - подчеркнул Марочко.
Ранее в феврале он же рассказывал РИА Новости, что пополнение, в которое вошли женщины, прибыло в 12-ю бригаду спецназначения "Азов"* на сватовско-кременском направлении, средний возраст военнослужащих - 35 лет.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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