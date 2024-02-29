https://ria.ru/20240229/ukraina-1930132279.html

Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ

Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024

Марочко сообщил о росте числа женщин-военных в рядах ВСУ

Число женщин-военнослужащих ВСУ растет на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:58

2024-02-29T09:58

2024-02-29T10:10

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Число женщин-военнослужащих ВСУ растет на сватовском и кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники."На сватовском и кременском участке растет количество женщин на передовых позициях", - сообщил Марочко.По его словам, в ходе работы радиоэлектронной разведки на линии боевого соприкосновения фиксируется рост числа абонентов с женским голосом."В ходе анализа переговоров стало известно, что среди них есть офицеры младшего и среднего звена, которые управляют ведением боевых действий", - подчеркнул Марочко.Ранее в феврале он же рассказывал РИА Новости, что пополнение, в которое вошли женщины, прибыло в 12-ю бригаду спецназначения "Азов"* на сватовско-кременском направлении, средний возраст военнослужащих - 35 лет.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857441344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, россия, андрей марочко