Рейтинг@Mail.ru
Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 29.02.2024 (обновлено: 08:23 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930107787.html
Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД
Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД - РИА Новости, 29.02.2024
Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД
Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T02:27
2024-02-29T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
мария захарова
госдума рф
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec4d1bba6e749c3c749846c95648effe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта", — сказал он. По мнению парламентария, идея Макрона по отправке войск "мертва и неосуществима" и не спасет "утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского". "Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу", — подчеркнул депутат.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8a9a4dae765700e26247d5367c699f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, мария захарова, госдума рф, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Мария Захарова, Госдума РФ, Франция
Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД

Депутат Шеремет: отправку французских войск расценят как оккупацию Украины

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
По мнению парламентария, идея Макрона по отправке войск "мертва и неосуществима" и не спасет "утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского".
"Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу", — подчеркнул депутат.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину
Вчера, 13:48
Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметМария ЗахароваГосдума РФФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала