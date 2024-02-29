https://ria.ru/20240229/ukraina-1930107787.html

Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД

Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД - РИА Новости, 29.02.2024

Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД

Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T02:27

2024-02-29T02:27

2024-02-29T08:23

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта", — сказал он. По мнению парламентария, идея Макрона по отправке войск "мертва и неосуществима" и не спасет "утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского". "Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу", — подчеркнул депутат.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Позднее французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально". По словам премьер-министр республики Габриэля Атталя, французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.В МИД России, в свою очередь, сообщили, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как эскалацию. При этом, по мнению зампреда Совета Федерации Константина Косачева, контингент европейский стран станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html

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