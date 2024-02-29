https://ria.ru/20240229/ubiystvo-1930119006.html

В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России

В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России - РИА Новости, 29.02.2024

В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России

В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:23

2024-02-29T08:23

2024-02-29T08:27

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АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики. "В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении. Всего оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них – по запросу иностранных правоохранительных органов. В январе также в Туркестанской области при попытке пересечь госграницу был задержан гражданин РФ, подозреваемый в двойном убийстве на территории соседнего государства.

https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, россия, узбекистан, в мире