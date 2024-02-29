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В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России - РИА Новости, 29.02.2024
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России
В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:23
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АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики. "В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении. Всего оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них – по запросу иностранных правоохранительных органов. В январе также в Туркестанской области при попытке пересечь госграницу был задержан гражданин РФ, подозреваемый в двойном убийстве на территории соседнего государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, россия, узбекистан, в мире
Казахстан, Россия, Узбекистан, В мире
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России
В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве трех человек в России
АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
"В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области
Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении.
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Всего оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них – по запросу иностранных правоохранительных органов.
В январе также в Туркестанской области при попытке пересечь госграницу был задержан гражданин РФ, подозреваемый в двойном убийстве на территории соседнего государства.
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