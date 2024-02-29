Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 29.02.2024 (обновлено: 08:27 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ubiystvo-1930119006.html
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России - РИА Новости, 29.02.2024
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России
В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:23
2024-02-29T08:27
казахстан
россия
узбекистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3ab3aaafd9bfbc6845931474668ed3f5.jpg
АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики. "В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении. Всего оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них – по запросу иностранных правоохранительных органов. В январе также в Туркестанской области при попытке пересечь госграницу был задержан гражданин РФ, подозреваемый в двойном убийстве на территории соседнего государства.
https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html
https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html
казахстан
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a57b3ee7276c60a13fb7ac2e8831c927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, узбекистан, в мире
Казахстан, Россия, Узбекистан, В мире
В Казахстане задержали мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в России

В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве трех человек в России

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Казахстане
Полицейский автомобиль в Казахстане - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. В Туркестанской области Казахстана полицией был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
"В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
26 февраля, 16:01
Всего оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них – по запросу иностранных правоохранительных органов.
В январе также в Туркестанской области при попытке пересечь госграницу был задержан гражданин РФ, подозреваемый в двойном убийстве на территории соседнего государства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
МВД изъяло оружие и боеприпасы у заказчика убийства адвоката в Петербурге
27 февраля, 20:09
 
КазахстанРоссияУзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала